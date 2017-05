L’odyssée du cerisier

En Avril, le Japon se pare de délicates nuances de roses, c’est la floraison des sakura, les fameux cerisiers japonais stériles, uniquement cultivés pour leurs fleurs. Ce spectacle naturel est un moment magique qui ne dure que quelques jours et d’Okinawa (où la floraison est la plus précoce et débute souvent dès la fin janvier) à Hokkaido en passant par Tokyo ou Osaka les habitants surveillent fébrilement les bourgeons prêts à éclore.

Cette tradition très prisée au Japon, le « hanami » ou « o hanami » littéralement « regarder les fleurs » est l’occasion pour les japonais d’investir les parcs pour festoyer en famille, entres amis ou collègues tout en admirant le fabuleux spectacle des cerisiers en fleurs. Une coutume traditionnelle qui trouve ses racines au 8ème siècle à l’époque de Nara où les paysans japonais déposaient des offrandes aux pieds des arbres et se rassemblaient pour y boire le saké et y prier les divinités pour des récoltes de riz fructueuses.

Aujourd’hui encore le « hanami » célèbre le temps du renouveau et correspond au Japon au début de l’année fiscale et universitaire (1er avril).

Cerasus une histoire incertaine

De la famille des rosacées, le cerisier est un arbre fruitier du genre prunus comme le rosier, l’amandier ou le pêcher. Il peut être un arbre à fruits ou ornemental très apprécié pour ses fleurs. On le retrouve sous deux dénominations :

- Le Prunus avium, merisier ou cerisier des oiseaux, dont sont issus les guignes et les bigarreaux, des fruits à la saveur douce et dont la présence en Europe date de l’époque néolithique, comme l’atteste les noyaux retrouvés dans les cités lacustres suisses.

- Le Prunus Cerasus originaire d’Asie, qui donne des fruits plutôt acides comme les griottes.

Ces petits fruits rouges qui ont conquis le monde !

La légende raconte que ce sont des oiseaux migrateurs venus d’Orient qui ont laissé tomber des noyaux et ont ainsi semé de l’Europe au Moyen Orient et dans la région du Caucasse des cerisiers sauvages. C’est la fusion de ces deux espèces qui est à l’origine de plus de 400 variétés de cerisiers actuellement cultivés dans le monde. Les recherches botaniques laissent quant à elles penser que l'Asie du Nord-Est est son pays d'origine.

Une paternité disputée entre les romains et les grecs

Le cerisier est cultivé en Europe et en Asie Mineure mais aussi en Chine depuis l'Antiquité. Selon Pline, encyclopédiste romain du 1er siècle, c’est vers 70 av JC que le général Romain Licinius Lucullus a rapporté à Rome des greffons de la « perle rouge », suite à sa victoire dans la ville de Cerasonte, ville du Pont (en Turquie) d’où l’arbre tire son nom latin cérasus. Mais des textes plus anciens écrits par Diphilos de Siphnos qui vit à l’époque du roi Lysimaque (300 ans avant Lucullus) démontrent que le cerisier existe déjà à l’état sauvage en Grèce, en Gaule et même en Italie. Un différend conté par Athénée dans le Banquet des Sophistes.

Introduit en Europe au Moyen Age

C'est à la fin du Moyen Age que le cerisier fait une percée en Allemagne, en Angleterre et en France où l’on retrouve ses fruits dans les menus de la cour, crus ou cuits dans le vin. En dehors de ses fruits, le cerisier est également réputé et recherché pour son bois au grain fin et à sa couleur ambrée, considéré comme noble il est alors utilisé dans la fabrication de meubles, mais sa fragilité aura raison de lui. Des écrits racontent que Charlemagne a demandé à ses intendants de planter dans ses jardins des cerisiers. Au 14ème siècle, sur ordre du roi Charles V, plus d’un millier de cerisiers sont plantés en bordure de Seine. Mais c’est à Louis XV, qui raffole de ces petits fruits rouges, que l’on doit le développement de la culture du cerisier moderne et l’apparition de nouvelles variétés dans le potager de Versailles. Quant à Napoléon il décide de donner son nom à l’une de ces arbres et des cerises qu’il aime tant.

Vénéré au Japon

Au Japon ce n’est pas le fruit, ni le bois du cerisier mais bien sa fleur aux cinq pétales qui est l’objet de toutes les attentions. D'innombrables œuvres artistiques lui sont dédiées ainsi que des chansons, et c’est un motif décoratif décliné à l'infini sur les kimono, la vaisselle, les meubles, le papier…

Diabolisé par les slaves

Le cerisier est considéré comme un arbre maléfique par les populations slaves. Dans la mythologie allemande et danoise les démons se cachent souvent dans des vieux cerisiers. Quant aux lithuaniens ils pensaient que le diable était le gardien du cerisier.

Greffé en France pour devenir une star mondiale !

C’est au cultivateur-arboriculteur Léonard Burlat, que nous devons la variété de cerisier le plus cultivé dans le monde. Mobilisé en 1915 au service du parc d’artillerie à Lyon, c’est par hasard qu’il remarque un imposant cerisier dans le quartier de Gerland (encore peu urbanisé). Intrigué, il prélève des greffons et les greffe sur un cerisier de sa propriété. L’arbre « Burlat » aux fruits délicieusement sucrés est né et reste aujourd’hui le cerisier le plus cultivé dans les vergers !