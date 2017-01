Gravlax de saumon et pommes de terre au curry de Madras par Fred Chesneau

Préparation : 1 heure

Marinade : 72 heures

Cuisson : 25 minutes



Ingrédients (pour 6 personnes) :

Pour le gravlax de saumon :

1 filet de saumon de 1,5 kg avec la peau écaillée

4 bottes d’aneth

1 cuillerée à soupe de baies roses grossièrement écrasées

8 cuillerées à soupe bombées de sucre semoule

8 cuillerées à soupe bombées de fleur de sel hachée

1 cuillerée à soupe bombée de poivre en grains grossièrement

écrasés

20 cl d’aquavit



Déroulé :

Essuyez le filet de saumon à l’aide d’un papier absorbant puis enlevez les arêtes avec une pince à épiler.

Dans un bol, mélangez le sucre, la fleur de sel, le poivre, les baies roses et l’aneth haché.

Déroulez 1 mètre de film transparent sur votre plan de travail. Au centre étalez, sur 50 cm de long, un tiers du mélange. Posez le filet de saumon dessus, peau contre le film. Recouvrez la chair du saumon du reste du mélange. Arrosez d’aquavit. Rabattez les bords du film sur le dessus de manière à bien empaqueter le saumon.

Déposez le saumon dans un grand plat. Placez une planchette sur le dessus surmontée d’un poids (2 grosses boîtes de conserve, par exemple). Réservez au réfrigérateur pendant 72 heures en veillant bien, à retourner le paquet chaque matin.

Au bout de 72 heures, enlevez le film transparent, ôtez le mélange, puis essuyez soigneusement le saumon avec un papier absorbant.

A l’aide d’un couteau à jambon, débitez-le en tranche de 2 millimètres d’épaisseur.



Pour la salade de pommes de terre :

1 kg de pommes de terre pour cuisson à l’eau

1 poignée de gros sel

1 œuf

1 cuillérée à soupe bombée de moutarde de Dijon

20 cl d’huile de tournesol

200 g de yaourt à la grecque

1 cuillérée à café rase de poudre de curry de Madras

1 botte de ciboulette finement ciselée

Sel et poivre



Déroulé :

Faites bouillir de l’eau dans une marmite. Dès que l’eau bout, ajoutez le gros sel, plongez-y les pommes de terre et laisser cuire pendant 20 minutes.

Pendant que les pommes de terre cuisent, faites bouillir de l’eau dans une petite casserole et plongez-y délicatement l’œuf entier. Laissez cuire pendant 3 minutes 30 (si l’œuf sort du frigo, comptez 4 minutes). Egouttez-le et passez-le sous l’eau froide pour casser la cuisson. Ecalez-le délicatement.

Placez-le dans un bol à bords hauts. Ajoutez la moutarde, puis l’huile. A l’aide d’un mixeur plongeant, faites prendre la mayonnaise. Lorsqu’elle est bien ferme, mettez-la dans un saladier. Ajoutez le yaourt, le curry de Madras et la ciboulette. Salez, poivrez et réservez.

Lorsque la cuisson des pommes de terre est terminée, égouttez-les. Laissez les refroidir, puis pelez-le. Taillez-les ensuite en rondelles pas trop fines et ménagez-les à la sauce.

Rectifiez l’assaisonnement si besoin est en sel, poivre, voire de curry de Madras.

Disposez les tranches de gravlax et la salade de pomme de terre dans les assiettes. Disposez un quart de citron vert dans chaque assiette que les convives utiliseront à discrétion selon leur goût. Une mouillette de pain de campagne grillée et le paradis n’est plus très loin…



Le petit + de Fred : « Le Gravlax de saumon supporte parfaitement la congélation. Ce qui vous permet d’en profiter au fil du temps : sortez-le du congélateur, tranchez le nombre de tranches souhaitées, puis remettez-le aussitôt dans le congélateur en vue d’une future dégustation… »



Zoom sur… le curry de Madras :

Contre toute attente, ce mélange d’épices arrive de façon transversale de la gastronomie danoise. Certes pas en curry, mais plus comme exhausteur de goût dans les sauces et condiments. Il est désormais disponible dans tous les supermarchés.



Zoom sur… l’aquavit :

L’aquavit est au Danemark ce que la vodka est à la Russie et le schnaps à la Suède. Bon à savoir si vous ne voulez pas froisser les susceptibilités… Habituellement de teinte jaune, elle est obtenue par distillation de la pomme de terre, puis parfumée avec des épices : carvi, cumin, anis, aneth, coriandre... Elle se trouve chez tous les cavistes. Idéale pour accompagner un dîner de fêtes, mais à vos risques et périls pour le réveil difficile…