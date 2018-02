Aumônière de crêpes, pommes sautées, caramel au beurre salé, par Eric Frechon

Préparation : 40 min

Cuisson : 20 min

Repos : 1 h

Ingrédients pour 4 personnes

Pour la pâte à crêpes

2 œufs

25 cl de lait

50 g de beurre

125 g de farine

40 g de sucre en poudre

1 trait de calvados

le zeste de ½ citron

1 bâton de vanille pour la finition

sucre glace pour la finition

Pour la sauce caramel au beurre demi-sel

25 cl de crème liquide

250 g de beurre demi-sel

250 g de sucre semoule

Pour les pommes

3 pommes golden

50 g de beurre

50 g de sucre semoule

- Faites fondre le beurre pour la préparation des crêpes.

- Dans un saladier, mélangez les œufs, le sucre, et la farine, puis versez progressivement le lait en remuant pour obtenir une pâte bien lisse ; ajoutez ensuite le beurre fondu refroidi, le zeste râpé du demi-citron et le calvados. - Mélangez et laissez reposer au réfrigérateur pendant 1 heure.

- Pendant ce temps, préparez le caramel. Portez à ébullition 5 cl d’eau, ajoutez le sucre, et faites cuire jusqu’à l’obtention d’une couleur caramel assez foncée. Laissez refroidir le caramel pendant 5 minutes environ puis versez doucement la crème liquide en remuant avec un long fouet ; ensuite incorporez le beurre demi-sel. Vous devez obtenir un mélange onctueux, que vous garderez de côté au bain-marie.

- Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).

- Épluchez et épépinez les pommes, puis coupez-les en dés.

- Coupez la gousse de vanille en deux dans la longueur, grattez les graines, puis recoupez-la de façon à obtenir 4 longs filaments.

- Faites chauffer une grande poêle antiadhésive, et faites cuire 4 crêpes, pas trop épaisses, en les empilant au fur et à mesure dans une assiette.

- Dans la même poêle, faites sauter les dés de pomme avec le beurre et le sucre, puis parsemez-les des graines récupérées de la gousse de vanille. Ajoutez une louche de sauce caramel et enrobez-en bien les pommes.

- Étalez les crêpes les unes à côté des autres. Ensuite, déposez au centre de chacune une cuillerée de pommes caramélisées. Refermez les crêpes et nouez-les avec un filament de vanille pour obtenir des aumônières.

- Déposez les aumônières sur la plaque du four, saupoudrez-les légèrement de sucre glace, et enfournez. Faites chauffer pendant 3 minutes environ, le temps que le dessus caramélise un peu.

- Servez bien chaud avec le reste de sauce caramel en saucière.