Galette des rois crème d'amandes

Ingrédients pour 6 personnes :

- 2 pâtes feuilletées

- Garniture : Crème d’amandes

Poudre d’amandes blanches 100 g

Beurre 75 g

Sucre 60 g

Eau 5 ml

1 œuf

Rhum 1 cuillère à soupe

- Dorure:

1 œuf





Confection de la crème d'amandes

Dans un saladier, déposer le beurre pommade*, le sucre, puis mélanger jusqu’à obtention du blanchiment de la garniture.

Puis additionner la poudre d’amandes, l’œuf, l’eau et le rhum et mélanger.



Montage

Disposer une pâte dans un moule à tarte ou sur la plaque du four recouverte de papier cuisson et la piquer avec une fourchette.



Passer un pinceau trempé dans de l’eau froide sur 2 cm des bords intérieurs pour faciliter l’adhésion.

Garnir avec la crème d’amandes sur environ 1,5 cm de hauteur, déposer la fève sur un bord (pour minimiser le risque de tomber dessus en coupant la galette !).



Refermer la galette avec la 2ème pâte, et bien coller les bords (sceller les bords avec un peu d’eau).



Badigeonner uniformément de dorure la surface de la galette en 2 fois en attendant un bon quart d’heure entre chaque couche.



Décorer la galette à l’aide de la pointe d’un couteau pointu puis la piquer de quelques trous.



Laisser reposer quelques heures au réfrigérateur.





Cuisson

Piquer la galette et l’enfourner à 175°C pendant 40/45 minutes (four préalablement préchauffé).



Cette galette se consomme à température ambiante mais elle est encore meilleure légèrement tiédie.

*Beurre pommade : beurre mou surtout pas fondu

Crédit photo : Aps – Vandemoortele