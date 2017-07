Recette facile de gressins au petit épeautre, thym et tahin

Préparation : 10 mn

Cuisson et séchage: 20 mn

Ingrédients pour 16 gressins :

250g de farine T70 de petit épeautre

15cl d'eau

60g de Tahin Jean Hervé

1 sachet de levure de boulangerie

deshydratée

3 brins de thym frais

5g de fleur de sel

Mélanger la farine, le sel et le thym effeuillé. Délayer la levure dans l’eau tiède, ajouter à la farine ainsi que le

Tahin. Pétrir quelques minutes à la main ou au robot, juste le temps d’obtenir une boule de pâte bien homogène qui se décolle des parois du saladier. La déposer sur un plan très légèrement fariné, puis la découper en deux, puis en quatre, puis en huit, etc. de façon à obtenir 16 petits morceaux de pâte de taille à peu près égale.

Avec les mains, faire rouler le premier pâton sur un plan de travail bien lisse (non fariné) afin d’obtenir un long

boudin d’environ 22cm. Renouveler l’opération avec les autres pâtons, en déposant au fur et à mesure les gressins sur une plaque chemisée de papier cuisson. Couvrir d’un torchon et laisser lever environ 30 mn.

Pendant ce temps, préchauffer le four à 200°C. Enfourner les gressins pendant 10 mn à cette température (ils doivent avoir commencé à dorer), puis baisser le thermostat à 120°C pendant 10 mn supplémentaires, le temps de bien « sécher » les gressins à coeur.

Laisser refroidir dans le four chaud, puis conserver dans une boîte ou un bocal bien hermétique.