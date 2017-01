Top 16 des Bûches 2016

Pour clôturer cette année pleine d’em-bûches, nous en avons testé pour vous plus d’une quarantaine et le moins que l’on puisse dire c’est que les pâtissiers se sont une fois de plus surpassés pour mettre nos papilles en en fête !

Bûches de Noël 2016 : Elles revisitent les classiques !

Bûche noisette de Cédric Grolet pour l'hôtel Meurice ©pmonetta

La Bûche Noisette de Cédric Grolet chef pâtissier pour L'hôtel Meurice à Paris. La noisette à l'honneur sous toutes ses formes dans cette bûche roulée qui nous a laissé totalement baba. Dans le Top 3 des bûches de l'année. 130€ pour 6-8 pers. à commander au 01.44.58.10.44 - 20€ la part

Retour aux classiques pour le pâtissier Angelo Musa à l'hôtel Plaza Athénée

La Bûche d'Angelo Musa chef pâtissier de l'Hôtel Plaza Athénée à Paris. Un écrin de chocolat au lait, sublimée par de la poudre d'or, cache une crème légère à la noisette et à la vanille, un biscuit croustillant noisettes parfumée d'une note de yuzu. Classique et traditionnelle mais indéniablement efficace, puisqu'elle entre également dans notre Top 3 des bûches de l'année. 90 € pour 6-8 personnes à commander au 01 53 67 65 97

Le marron est à l'honneur chez Yann Couvreur, Paris

La Bûche aux marrons par le pâtissier Yann Couvreur, Paris. Sous une coque chocolat on savoure le marron sou toutes ses formes, en biscuit, confit et crème. Une bûche design où court son emblème renard sur un chocolat texturé bois. Elle est magnifique et en plus elle est bonne. Elle figure donc également dans notre Top 3. Décidément un début de sélection qui est au top. 90 € pour 8 personnes à commander sur son site



La Maison du Chocolat

Bûche Volupté par la Maison du Chocolat. Pas de surprise ici c'est bien le chocolat qui est à l'honneur, sous forme de mousse, biscuit viennois au cacao, roulé de marmelade passion, mangue, citron vert... le tout posé sur une base de croustillant praliné amande, noisette/crêpe dentelle. Et pour structurer l'ensemble ce sont 17 plaques de chocolat noir qui composent le sapin. 95 € pour 8 personnes disponible en boutique du 21 au 24 décembre.

Bûche Mont Blanc par Sébastien Gaudard

Chez Sébastien Gaudard on descend tout schuss ce Mont blanc 2016, crème de marron, meringue vanille. Une bûche très aérienne et délicieusement gourmande. 45 € pour 6 personnes. A réserver au 01 71 18 24 70.

Bûches de Noël 2016 : Elles nous embarquent pour le paradis blanc

Bûche Nuage, Hôtel The Peninsula Paris

Bûche Nuage, Hôtel Peninsula Paris. On se voit déjà atterrir sur ce nuage aux couches onctueuses comme cette réplique en chocolat du biplan « L’oiseau Blanc ». Son cœur renferme une mousse de chocolat au lait et un biscuit moelleux à la noisette caramélisée, confit poire parfumé à la clémentine. Nuage (6/8 personnes) 110€, The Peninsula Paris, édition limitée 99 exemplaires disponible à partir du 18 décembre sur réservation 48h à l'avance. 18 € sur place à l'afternoon tea au restaurant du Lobby tout le mois de décembre.



Le Cloud glacé par Alain Chartier, Vannes - ©Relais Dessert

Le Cloud par le glacier Alain Chartier, Vannes. Pour une fin de repas tout en légèreté, on craque pour ces doux nuages composés d'un sorbet grenadine maison, d'une crème glacée vanille de Tahiti bio et d'un sablé breton ultra fondant. 36 € pour 6 personnes dans les boutique Alain Chartier.

La Bûche Ecorce par Claire Damon, Paris - ©Relais Dessert

Bûche Ecorce par Claire Damon pour Des gâteaux et du Pain, Paris. La vanille à l'honneur mariée à un caramel à la fleur de sel de Batz, croustillant amande et parfum fève tonka. Légèreté et volupté au rendez-vous de ce Noël avec la pâtissière Claire Damon qui privilégie les ingrédients Bio. 42 € pour 6 personnes, à la boutique et en ligne.

La Bûche Ski, A la mère de famille

La Bûche Ski, A la mère de Famille, propose une glace caramel, noisette, chocolat, éclats croustillants de spéculoos. Une bûche fun qui comme chaque année ne se prend pas trop au sérieux. 43 € pour 6/8 personnes, dans les boutiques A la mère de Famille.

Bûches de Noël 2016 : Elles voient rouge

Le Sapin étincelant du Shangri La, Paris

La bûche Sappin étincelant par Michaël Bartocetti, chef pâtissier du Shangri La, Paris. Comment ne pas s'émerveiller devant cette bûche si... dingue ! Ce sapin résolument graphique, rouge flamboyant, dévoile un croustillant noisette et riz soufflé, à souffler, enrober d'une mousse vanille parfumée à la fleur d'oranger, biscuit amande et noisettes du Piémont pour le moelleux... On a aimé ! 108 € pour 8 personnes, en vente à emporter en téléphonant 72h à l'avance - 01 53 67 19 98

La Bûche d'Anne-Sophie Pic Loves London

La bûche d'Anne-Sophie Pic, seule femme triplement étoilée française, se joue des codes "So British !" En clin d'oeil à son tout nouveau restaurant qui a ouvert à Londres. Côté goût, griotte,épices et coque de chocolat blanc pour une bûche où chacun aura droit à sa cabine. 54 € pour 6 personnes à réserver au 01 42 60 40 40 - Paris et Valence.

Christophe Michalak nous embarque dans son Van Noël

Le pâtissier Christophe Michalak joue au Beach Boys avec l'Iconik, réplique du célèbre combi Vollkwagen rouge au volant duquel on se régale d'une combinaison réussie d'un biscuit moelleux érable, noix de pécan et d'un doux confit framboise-myrtille. 98 € pour 8 personnes, dans les boutiques Christophe Michalak.

Le Bonnet du Père Noël pour Arnaud Larher, Paris

Le pâtissier-chocolatier Arnaud Larher et son bonnet rouge. Sous un joli drapé rouge framboise, un Sablé breton, génoise aux amandes punchée d’un jus de framboise, coulis gélifié framboise, crème légère à l’infusion de vanille de Tahiti. Et pour le pompon une boule de chocolat blanc et guimauve vanille roulée dans la coco râpée. 72 € pour 6 personnes dans les boutiques Arnaud Larher, Paris 75006 et 75018

Bûches de Noël 2016 : Elles nous émerveillent !

Bûche Bibliothèque Pouchkine, Paris

En hommage au romancier russe Pouchkine, cette création de Julien Alvarez (ancien chef pâtissier du Peninsula) qui vient de rejoindre le Café Pouchkine, est la réplique, ultra réaliste d'une ancienne ancienne bibliothèque chère à l’auteur. On découvre au fil des pages la douceur du caramel, le fondant de la pâte de fruits relevé par l’acidité de la framboise, le tout enrobé d’une couche croquante de chocolat Dulcey. 105 € pour 6/8 personnes - Café Pouchkine Paris

Léo Pôle, l'ours de chez Dalloyau - ©Relais Dessert

Léo Pôle par Dalloyau, est un ours jouant au ballon couché sur son dos croustillant aux fruits secs et miel. Sous son ventre blanc, une mousse onctueuse à la vanille et un biscuit aux noisettes du Piemont. Les plus jeunes craqueront pour les sucettes lutines au coeur praliné. 98 € pour 6/8 personnes en édition limité chez Dalloyau.

Bûche Merveilles de chez Lenôtre

Lenôtre propose pour 2016 la Bûche Merveilles inspirée des couleurs et de la féérie du spectacle "Paris Merveilles" créé par Franco Dragone pour le LIDO de Paris. Posé sur un entremet blanc, des sujets en chocolat et confiserie comme la danseuse Bluebell à croquer dans son fourreau de plumes en chocolat blanc. Au sol un fond de pâte sablée croustillant, une compotée d’orange et un biscuit aux amandes surmontés d’une ganache crémeuse et d’une mousse légère, dans l'esprit du célèbre "Shuss". 130€ pour 10 personnes, en série limitée du 10 au 24 décembre, dans les boutiques Lenôtre et sur le site.