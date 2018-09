Le Pruneau d’Agen, la star du Lot et Garonne

De Damas à Agen, une histoire de «croisés »

Venue de Chine par la route de la soie, la prune se cultive dans la région depuis l’antiquité, mais l’histoire du pruneau d’Agen ne débute qu’au XIIème siècle. Revenant de Syrie, un prête de l’abbaye de Clairac, rapporte des plants de prunes de Damas qu’il croise à des variétés locales, donnant naissance à la prune d’Ente. Séchée au soleil elle devient le pruneau qui, au XVIIIème, prend le nom de son port d’acheminement, Agen, d’où partent les bateaux vers Bordeaux.

Un terroir favorable

Sa région de production, entre méditerranée et océan, bénéficie d’un conflit climatique propice au développement de ses qualités gustatives. Une bonne pluviosité, un froid hivernal permettant aux arbres de se reposer, de faibles gelées de printemps et un été chaud aux nuits fraîches lui sont favorables ainsi que ses sols argilo-calcaires qui produisent de grosses prunes sucrées à l’épiderme fin, des qualités essentielles à de bons pruneaux.

Une IGP à respecter

Pour être certifié, le pruneau doit être issu du prunier d’Ente, produit et transformé dans la zone géographique définie (6 départements du Sud-Ouest). Récoltées de mi-août à mi-septembre par vibrations pour ne faire tomber que les plus mûres, les prunes quittent le verger, puis sont triées, lavées et alignées avant de rejoindre le séchoir pour 24h à 80°. Dénoyautés ou non, les pruneaux sont mis en sachet, puis pasteurisés pour la conservation.

Un concentré de bienfaits

Brun-foncé une fois séché, son aspect brillant dévoile une chair brun-jaune à la saveur typique et aux qualités nutritionnelles reconnues, comme sa richesse en fibres qui en fait un allié de poids dans le processus de digestion.

Un événement : Le pruneau fait son show !

Chaque année le dernier week-end du mois d'août Agen se transforme en gigantesque lieu de fête autour du pruneau. Animations, spectacles et concerts sont au rendez-vous.

Un chiffre : 1 500, c’est le nombre de producteurs en IGP Pruneau d’Agen

Ce sont les chefs qui en parlent le mieux !

Le Chef Michel Dusseau, La Table de Michel Dusseau, 47000 Agen

Michel Dussau, chef à Agen

« Une gourmandise que l'on peut consommer partout, à n'importe quelle heure »

Installé à Agen, Michel Dussau propose des recettes à base de pruneau comme son beignet feuilleté « le pruneau est farci d'une crème à l'Armagnac, puis cuit au four 8 minutes, une merveille de saveur ». Landais d’origine il se souvient l’avoir découvert dans la traditionnelle Tourtière pomme-pruneau. Il aime sa simplicité et l’apprécie quand il vient juste d’être séché, mais aussi en chutney avec du poisson. Disponible toute l’année c’est un allié pour les sportifs mais aussi les cuisiniers.

La Table de Michel Dussau, 1350 avenue du Midi, 47000 Agen