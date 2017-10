Juteux, riche en saveurs, le melon a tout bon en été de l’entrée au dessert.

Mais avant d’arriver jusqu’à nos assiettes son chemin est long…

Le Melon, Une famille nombreuse

Il existe plusieurs types de melons dans le monde. En France, on connaît le melon vert Galia, le Canari jaune très sucré et surtout le Charentais, la star de la famille dont le nom ne désigne pas sa région d’origine.

Issu de trois principaux bassins de production : Sud-Est, Centre-Ouest, Sud-Ouest, il est aussi cultivé en Espagne et au Maroc.

Certaines régions sont gratifiées d’une IGP : Quercy, Haut-Poitou, Guadeloupe.

Rond ou légèrement ovale le Charentais est vert ou jaune à peau lisse, côtelée ou brodée avec des stries vertes plus ou moins marquées. Sa chair orangée est charnue, sucrée et juteuse.

Le melon Charentais bio

En Languedoc, à proximité de Béziers, il est cultivé selon plusieurs méthodes et plusieurs cahiers des charges pour obtenir le melon traditionnel, le Label Rouge ou le bio.

Rendons-nous à la melonnière bio du Domaine de Farlet à Mèze , propriété de la même famille depuis trois générations. Christophe Garcin directeur technique et qualité nous guide dans le monde du melon de type Charentais, cultivé ici. Cette variété bien adaptée au terroir et aux conditions climatiques assure une belle texture et d’excellentes caractéristiques aromatiques et gustatives.

Le Melon : En plein champ et au ras du sol

Les champs de melons bio s’étendent à perte de vue sur plusieurs hectares. Sous une sorte l’immense vague verte de feuillage se cachent les melons au ras de la terre. Ils ont été plantés à la main, protégés au début par un voile blanc et cultivés dans le respect d’un strict cahier des charges : produits phyto-sanitaires interdits, engrais organiques, pollinisation par l’abeille, rotation de la culture tous les trois ans. Après trois mois de soleil et de vent, ils atteignent leur maturité en grosseur, en couleur, en taux de sucre et sont prêts à être ramassés.

Depuis les premières heures du jour « à la fraîche » comme on dit ici, les cueilleurs s’affairent sur plusieurs rangs. Ils se penchent sécateur à la main pour récolter les melons mûrs à point en les taillant au niveau du pédoncule. Ils les rangent au fur et à mesure dans des bassines puis dans des caisses sur le camion prêt à rejoindre la station de conditionnement à quelques kilomètres des champs.

Le Melon, un conditionnement sur mesure

A la station, Anaïs Guénin responsable de la société RH Ricome, veille sur le bon cheminement des melons. Délicatement lavés dès leur arrivée, triés à la main à plusieurs reprises ils sont classés selon leur culture, leur calibre, leur allure en catégorie bio, conventionnelle, second choix, Premium (Label Rouge). Les plus petits de taille « S » pèsent moins de 650g, les moyens « M » ,les plus courants, entre 650 et 950 g, les poids lourds « XL » dépassent souvent le kilo.

Rassemblés en cagettes ou rangés en cartons dans des alvéoles pour les plus sélects, ils sont prêts à partir vers les pôles de distribution et se retrouver dans la foulée chez le primeur, sur les marchés, et… dans nos assiettes.

Nature ou cuisiné le melon a tout bon

Plusieurs critères indiquent le bon choix de ce légume fruit de la famille des cucurbitacées comme la courgette ou le concombre…

A pleine maturité le pédoncule se fissure en forme d’étoile. L’écorce doit être ferme mais souple sachant qu’une tâche de couleur n’est pas un défaut, mais correspond au contact du fruit avec le sol dans la melonnière. A taille égale le melon le plus lourd sera le meilleur. Il doit exhaler une odeur suave et sucrée, trop musquée c’est un signe de sur maturité et d’un goût « passé ».

Dès son arrivée sur les étals le melon est prêt à la dégustation dans les six jours qui suivent son achat à condition de le garder au réfrigérateur bien emballé et sans oublier de le sortir du froid une heure à l’avance pour profiter au maximum de ses saveurs. Goûteux, rafraîchissant, léger, le melon est constitué à 90% d’eau. Véritable source de bienfaits, il apporte en bonne quantité, potassium, vitamine C, vitamine A .

Le melon source d’inspiration

Pour changer du melon-jambon, il faut consulter les recettes sur le site ou piocher dans les idées talentueuses de Pierre Augé qui lui a donné une place royale lors d’un repas conçu autour de ce fruit légume dans son restaurant La Maison de Petit Pierre.

Un spritz au melon à l’apéritif avec une petite bouchée de maquereau mariné ,melon, sorbet basilic citron vert précède la faisselle melon, courgette, sorbet pomme verte avant de déguster la baudroie de Méditerranée en vapeur de peau de melon et feuilles de cannelle. Un confit de melon accompagne les chèvres frais de pays. Pour finir en beauté avec une fleur de melon sur un moelleux amande avec une crème aux agrumes suivi d’un melon au poivre Timut et granité thym, fruits de la passion. Un pur régal qui met l’accent sur toutes possibilités de déguster le melon.

La Maison de Petit Pierre 22 avenue Pierre Verdier 34500 Béziers Tél. 04 67 30 91 85