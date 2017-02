Mamy Thérèse ou quand les Madeleines envahissent le Marais !

Ce nouveau temple de la Madeleine de Lorraine, dont la recette fut inspirée par la grand-mère d'un des fondateurs, a tout pour devenir le nouveau spot des gourmands parisiens.

Fabriquées sur place, sous vos yeux ébahis avec des farines bio, des oeufs de poules élevées en pleine air, du beurre labellisé et sans aucun conservateur, les Madeleines de Mamy Thérèse sont moelleuses à souhaits, légères et aériennes. Au choix, nature, à la Mirabelle, à la pistache et son coeur fondant griotte, menthe, mûre et yuzu et coeur fondant framboise, au citron-réglisse et pavot, au chocolat au lait et coeur fondant praline, au café...

Des Madeleines baptisées aux noms évocateurs la Stanislas, la Voltaire, la Favorite, la Sapinière, la Rouge et noire... et la Perle de Paulmier, en hommage à la servante éclairée Madeleine Paulmier qui improvisa cette recette pour le roi Stanislas et qui porte aujourd'hui son prénom.

Madeleine à partir de 1€, au poids à partir de 4€ les 100g

Mamy Thérèse - 19 rue Saint-Anoine, 75004 Paris - Métro Saint-Paul ou Bastille - Fermé le lundi - de 8h à 19h

Et pour les non-parisiens e-boutique