N3 le restaurant de l'hôtel Villa Haussmann, Paris 8

Face à la statue du célèbre Baron se dresse l’élégante Villa Haussmann, le nouvel hôtel de luxe rive droite qui abrite une table cosy chic baptisée N3 en référence à Napoléon III. Justement, le style Second Empire réinterprété par le décorateur Patrick Ribes habille l’hôtel et le restaurant.

N3, le restaurant chic et cosy du nouvel hôtel Villa Haussmann, Paris 8

Tout se joue dans la lumière des lustres en porcelaine, la transparence de la cave à vins et les couleurs fondues. Confortablement installé dans des fauteuils capitonnés on se régale de plats simples, frais inspirés du marché et habillement réalisés par le jeune chef Grégory Duda.

Une aubaine dans ce quartier d’affaires, situé entre l’Etoile et l’Opéra Garnier, à quelques encablures des Grands Magasins, N3 offre une carte courte, fraîche avec des produits de saison locaux, bio et à prix doux. Elle ne s’égare pas en chichis et propose quatre entrées, quatre plats, quatre desserts ou un menu plat, dessert, café à 36 €.

Le N3, une salle cosy et des meubles style second Empire, très Napoléon III

Le N3 par le menu

Les entrées de 11 à 15 € peuvent devenir grandes portions selon l’appétit. La parfaite et fondante burrata s’escorte de pétales de tomates de couleurs ponctuées de fleurettes, radis, basilic arrosées de pesto de truffe. L’originale et copieuse salade César croquante est justement assaisonnée, parfumée de paillettes de jambon, de copeaux de parmesan, de lamelles de poulet, de croûtons frits, de jeunes pousses. Le plat du jour à 24 € varie entre veau, volaille, produits de la mer, pâtes. A la carte les plats oscillent entre 21 et 29 €, le filet de maigre mariné au citron vert et au thym parfaitement cuit s’accoquine de polenta en deux façons et de tomates cerises confites : c’est simple et bon.

Quant aux desserts on hésite entre la tarte du jour aux abricots, la salade de fruits taillés en brunoise présentés en verrine et le fameux show-colat qui est une mousse au chocolat noir très onctueuse.

N3 en after-work propose des cocktails maison inspirés par les alcools anciens servis au Second Empire

Le N3 dans les verres

La carte des vins est sagement composée avec certains vins au verre de 6 à 9 €. Et le soir, place aux bouchées dînatoires accompagnées de cocktails maison inspirés par les alcools anciens servis au Second Empire. Révision au passage de quelques pages de l’Histoire.

Le service est preste et appliqué. Entre contrats, réunions, shopping, cette halte cosy garantit un bon moment gourmand.