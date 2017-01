Le Lys dOr, un chinois dépaysant, Paris 12

Bien calé dans un angle du 12ème, face à la place du Colonel Bourgoin, ce restaurant chinois installé depuis plus de vingt ans se prête à quelques exercices de style entre les quatre cuisines les plus représentatives du grand pays. Un losange parfait sur la carte entre le Sichuan à l’ouest, Shanghai à l’est , Canton au sud et Pékin au nord.

Dans un décor débordant de végétaux de toutes sortes, on découvre les plats signature du chef Shimin Chen récompensés par des concours prestigieux en Chine. En préambule, la Fleur de Zen présente noix de Saint-Jacques et crevette sur courgette et aubergine rôties, les sept trésors de la fleur de lotus jouent entre le doux et le piquant. Les plats suivent avec les moelleuses aiguillettes de canard au poivre du Sichuan surnommées « les succulences » d’une parfaite cuisson et la copieuse marmite d’agneau Cheng jie si han.

La carte propose d’autres plats emblématiques entre vapeurs, fritures, brochettes… Tous traités dans le respect du goût de la cuisine régionale, loin des clichés du « chinois » parisien revu au goût français.

Pour apprécier la variété des quatre cuisines régionales, le menu dégustation actuel (29,50€), servi pour deux personnes, présente quatre entrées, quatre plats et un dessert. Une approche parfaite pour faire un tour gastronomique dépaysant. L’accueil chaleureux de Danyang Chen, la femme du chef, est bien secondé par un service preste et souriant.