GreenHouse, restaurant & bar à vins naturels, Paris 11

Dans le branchouille et grouillant quartier d’Oberkampf et de Ménilmontant, la plus frenchie des américaines à Paris, Kristin Frédérick, fait, depuis quelques mois, des infidélités à son camion qui fume et ses fameux burgers pour un projet qui lui tenait à cœur, un potager à Paris pour alimenter son nouveau restaurant baptisé « Green House ».

Elle aborde cette nouvelle aventure, comme chacun de ses défis, avec enthousiasme et générosité et propose aux habitants du quartier ou aux parisiens en balades un havre de paix au milieu du tumulte de ce quartier. A quelques pas du rooftop « Le Perchoir » Kristin propose sa petite terrasse ensoleillée au milieu de son potager urbain.

A l’intérieur une petite salle à la déco sobre et chaleureuse pour les jours moins heureux où le soleil s’absente. Dans les assiettes, Kristin se veut internationale mais aussi et surtout « Healthy », la tendance du moment. Alors après les excès des burgers, viens donc le temps des repas équilibrés.

Tacos de boeuf - Greenhouse - Paris 11

On aime ce mélange des genres, cette ambiance décontractée et ce sourire, celui qui ne quitte pas le visage de Kristin, surement trop heureuse de voir son rêve enfin réalisé "Nous sommes fiers d’avoir pu concrétiser ce projet. Je crois depuis longtemps en la végétalisation des espaces urbains et suis très heureuse d’en faire profiter les habitants du quartier. Aujourd’hui nos plats ne sont cuisinés qu’en partie avec les produits de notre potager, mais nous espérons pouvoir l’agrandir bientôt ! En attendant, nous travaillons en direct aussi souvent que possible avec de petits producteurs".

Quand on pense que tout a commencé pour elle avec un seul Food Truck et qu'elle est aujourd'hui à la tête de trois « camion qui fume » qui sillonnent Paris et sa proche banlieue, mais aussi de deux restaurants, un Camion qui fume et GreenHouse, et bientôt un troisième ! Voilà bien une petite entreprise qui ne connait pas la crise !

Tempura de légumes, Gyoza et Soba Tataki de Boeuf, quelques plats emblématiques de GreenHouse

GreenHouse par le menu

Côté assiettes, inspirée par sa culture à la fois californienne et asiatique, et sa formation classique chez Ferrandi Paris, Kristin, aidée de son chef Pablo Jacob, propose de délicieuses tapas, Gyozas de légumes, goûteux et relevés, des Arepas maison (sorte de galettes de maïs très prisées au Mexique) avec écrasé d'avocat grillé ou bien encore des tacos au boeuf, aji-guacamole et une sélection de tempuras. Côté plats on craque pour son Soba au Tataki de Bœuf, déjà un Hit ou son riz Bomba au thon blanc fumé le tout servi dans des assiettes faites à la main par une jeune femme qui travaille la poterie manuellement, sans tourneuse…

GreenHouse dans les verres

Et dans les verres on apprécie sa sélection de vins nature, histoire d’être jusqu’au-boutiste dans sa logique du bien manger et bien boire, du potager à l’assiette mais également des vignes au verre. Geschickt pour l'Alsace, JP Sarnin-JM Berrux pour la Bourgogne, Pierre-Olivier Bonhomme pour la Touraine ou bien Silvio Morando et Angiolino Maule pour les vins d'Italie sont quelques uns des vignerons avec qui elle travaille.

GreenHouse coté prix

Le prix des tapas et des plats, à déguster sur place ou à emporter, oscille entre 5€ et 16€ ; les vins de différents horizons, servis au verre ou à la bouteille, les accompagnent divinement !

GreenHouse, notre avis

Kristin Frédérick signe ici une adresse simple, bio et saine avec un très bon rapport qualité-prix. Une bonne adresse pour bien manger sans se ruiner. Attention pas de réservation, ici on se pointe et si il y a de la place on en profite !