Comme un dimanche sous le figuier, vins et barbecue méditerranéens à Montpellier

Le 17 septembre 1530, Rabelais s'inscrivait à la Faculté de médecine de Montpellier.

La ville a gardé sa coloration universitaire. En est-il de même quant au côté bon vivant ? Tout porte à le croire !

Dans le vieux Montpellier, Frédéric Saumagne a ouvert fin 2015 "Comme un Dimanche Sous le Figuier", dans ce qui pourrait bien être l’un des plus anciens établissements de bouche, comme l’attesteraient les trois mascarons accolés à la façade.

La terrasse s’étale dans une ruelle commerçante, touristique et donc fréquentée. L’intérieur plus intimiste donne dans un style mélangé : rétro, kitsch, bohème. De vieux flippers vintage y finissent leur carrière en guise de table.

L’accueil est souriant, l’ambiance décontractée et conviviale, le service rapide et attentionné. On annonce y travailler des produits frais dans un four-barbecue confectionné artisanalement à Barcelone avec cuisson au charbon de bois argentin totalement naturel fourni par un arbre ‘quebracho’. Voilà qui est de bon augure !

Et qu’en dire si ce n’est que nous avons fréquenté les lieux - tout en simplicité - de manière répétée lors de notre séjour…

D’autant que le choix est fourni et les mets de qualité. Voici quelques exemples sans entrer dans des détails par trop fastidieux.

Dans les assiettes de Comme un Dimanche sous le figuier

Pour les petites faims, quelques grignotages : tataki de thon rouge (9 €), jambon catalan ‘Tirabuixo’ en tranches (7 €), mozzarella de buffala, orange, et un superbe pesto de citron confit, pignons (8 €) un vrai délice ou encore salade de poulpe à la méditerranéenne (9,50 €)

Sur les braises, nous avons testé les couteaux gratinés à la soubressade (9 €), les pavés d'espadon mi-cuit (16 €), la succulente brasucade de moules "Comme on l'aime ici" (9 €), le secreto de bellota (15 €), les brochettes de hampe de bœuf d'Aubrac, marinade soja et saké, tapenade maison (10,50 €)

le demi magret de canard fermier des Landes, de la maison Paris (13 €), les copieux ribs de porc fermier catalan "Tirabuixo marinés et fumés" (14,50 €) et enfin les moules (par 9) gratinées au citron confit et à la coriandre (7,50 €).

Quelques accompagnements (4,50 €) ? Choisissez parmi les macaronis à la crème et à l'huile de truffe, les courgettes au barbecue et tapenade, les beignets d'oignons doux des Cévennes, voire les frites en cube dites 'pommes bataille'.

Encore un creux à combler ? Voici les desserts (6, 50 euros) dont le tiramisu aux fraises des bois, la pavlova à la pêche et aux abricots, le banoffee à tomber ou bien encore les glaces artisanales.

Et dans les verres ?

Là aussi le choix est vaste parmi une sélection de quelques cent bouteilles essentiellement focalisée sur le Languedoc-Roussillon (on trouvera quelques productions sur le reste de la France et l’étranger). Ici aussi la qualité jouxte la quantité car les vins sont issus à tout le moins de l’agriculture biologique.

Et on s’est régalé (et ici vous n’échapperez pas au détail) !

Terre Blanche 2015 un Chardonnay en Vin de France tout en finesse avec une agréable acidité peu commune à ce cépage.

Les Vignes Oubliées vin de France blanc 2015 à la longue finale. Ou encore la cuvée "autour du Cinsault" Languedoc 2015, avec du corps.

Les Amants de la Vigneronne cuvée "Corps et Ame" Faugères rouge 2014, puissant en bouche. Ou encore la cuvée "A Corps Perdus" Faugères rosé 2015 d’une belle tenue.

Le domaine la Terrasse d'Elise cuvée "Rose de Pradel" I.G.P. Hérault rosé 2015 : un rare et original rosé de repas.

Zélige-Caravent cuvée "Ikebana" Languedoc Pic-Saint-Loup rouge 2015 à la bouche gourmande.

Delmas cuvée "Tradition Brut", blanquette de Limoux, ma foi de bon aloi.

Domaine de Montfin Corbières blanc 2015 caractérisé par sa tension en bouche.

Quant à la carte des alcools et autres digestifs, je l’ai à peine esquissée, entre limoncello – et quel limoncello ! - et rhum. Là aussi l’offre est fournie. Je vous laisserarai donc le soin de la découvrir.

Entre bar à vins et cave à manger, ce qui est proposé est soigné. Donc, l’établissement est couru. Donc, il est prudent de réserver.

Promis, juré, craché : les prochaines vacances, on y retourne !

