Détour, Paris 9

Dans ce minuscule resto situé dans une rue hyper calme à deux pas de l’Eglise de la Trinité et des grands magasins, ils sont deux pour assurer midi et soir un menu qui change de semaine en semaine au gré du marché et des inspirations du chef.

Lui, Adrien Cachot, bordelais formé entre autre chez Christian Etchebest à la Cantine du Troquet, au Petit puis au Grand Pan dans le 15ème où on l’avait déjà repéré. Hyper doué, il s’est lancé avec sa délicieuse femme Emi franco japonaise et avec raison dans cette aventure sans trop de moyens mais tellement d’idées bien vues. Ensemble ils gèrent avec talent cette vingtaine de couverts dans un petit nid au décor épuré réservé aux bien informés et aux privilégiés. Ce midi là j’ai dégusté en amuse bouche une chose rare, un rognon de lapin pané d’épices sur du tapioca, après ça une déferlante de saveurs entre l’œuf mollet en miroir de betteraves, un cœur de côte de veau super bien cuit et son bon jus sur une purée de panais parsemée d’oxalis pourpre .

Et pour finir en beauté un dessert tout en fraîcheur d’agrumes. La carte des vins est courte et bien cogitée.

Midi : Entrée + plat ou plat + dessert : 30 €. Entrée + plat + dessert : 35 €

Soir Menu : 47 €