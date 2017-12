Café Pouchkine, une nouvelle adresse monumentale Place de la Madeleine à Paris

Difficile de passer à côté de ce nouvel écrin de plus de 600 m2 au 16 Place de la Madeleine qui abrite un restaurant-salon-de-thé-pâtisserie, réparti sur 2 niveaux et divisé en plusieurs salons aux styles et aux ambiances différents. Ce "navire amiral" devient ainsi à Paris la vitrine et le reflet de toute la démesure et de la folie des grandeurs de son propriétaire le franco-russe Andrey Dellos. Un pari audacieux qui a nécessité 12 millions d'investissements, dont 5 rien que pour la décoration des lieux d'après Stéphane Jitiaux le CEO international de Maison Dellos.

Un décor totalement fou !

Pour donner cet atmosphère très XVIIIème toute la décoration, inspirée de palais russes, a été confiée à des artisans, en France et en Russie. Les nombreuses reproductions de boiseries, sculptures, cheminées de jaspe... ont été fabriquées en Russie et montées en France, les bronzes et les ferronneries ont été réalisés par les artisans français de l'entreprise Bouquillon. L'escalier qui mène à l'étage, de style Louis XIV, un style très populaire au XVIIIème en Russie, à quant à lui été réalisé par des forgerons russes. Quant aux antiquités comme les lustres ou autres objets d'art ils ont été spécialement chinées par Audrey Dellos.

Café Pouchkine La Madeleine, salon du 1er étage

Une adresse comme un point de rencontre entre Paris et Moscou, un hommage au règne de Catherine II, à une époque où les grands maîtres français - artistes, architectes, philosophes et gastronomes - invités en Russie ont laissé à jamais leurs traces en influençant et transformant l'image du pays et qui a fait naître un style bien particulier entré dans l'histoire sous le nom de "classicisme russe".

Salade Olivier aux petits légumes et écrevisses - 22 € - Café Pouchkine La Madeleine - Paris

Le moins que l'on puisse dire c'est que les lieux en jettent, pour peu que l'on soit friand de ce genre d'univers qui vous transporte en d'autres temps (à l'époque des lumières) et en d'autres lieux (Saint-Pétersbourg), et rien que pour cela l'adresse vaut le détour. Ouvert du petit-déjeuner au dîner on peut s'y installer juste pour y boire son café ( un café mono origine Brésil torréfié à Paris et facturé 3,40 € seul ou 8,50 € en café gourmand) et profiter de ce décor complètement fou.

Sur le pouce - Club Blinis au saumon - Café Pouchkine La Madeleine

Au menu du Café Pouchkine, caviar à prix coûtant !

Dans les assiettes, pour la partie salée, on retrouve des créations réalisées en collaboration avec les équipes du cabinet de conseils du Chef Alain Ducasse. Au menu pour un déjeuner express, club blinis au saumon (15 €), croque Madame (16 €) ou Burger Ivan le Terrible (21 €), salades, tartares, oeufs bio de la ferme du Mont Saint Père déclinés en Bénédictine ou brouillés. Pour les repas plus copieux la carte propose des entrées à partir de 16 €, soupes 12 €, des poissons à partir de 25 € ou des viandes à partir de 21 €, des assiettes végétariennes à partir de 15 € mais surtout son coin des caviars vendus à prix coûtant - 72,50 € les 50g pour le Baéri Impérial ou 87 € les 50g d'Osciètre.

Le coin des caviars vendus à prix coûtant - 72,50 € les 50g pour le Baéri Impérial

Côté boulangerie, on notera qu'ici le pain vient de chez Frédéric Lalos, Meilleur Ouvrier de France qui livre chaque jour.

La vitrine de la pâtisserie, un régal pour les yeux ! Café Pouchkine la Madeleine

Plaisirs sucrés par la talentueuse Nina Métayer

Pour la partie sucrée, tout est fabriqué dans le laboratoire de Montreuil, avec à sa tête, deux pâtissiers "haute-couture", la jeune Nina Metayer, anciennement chef pâtissière à la Grande Maison de Jean-François Piège et qui compte déjà à son palmarès le titre de Meilleur Pâtissier en 2016 remis par le magazine professionnel Le Chef et et celui de pâtissière de l'année 2017 que lui a décerné le Gault et Millau. A ses côtés Patrick Paillet, un ancien de chez Fauchon, la maison voisine du Café Pouchkine et une équipe renforcée de 32 personnes. Outre les macarons qui s'affichent déjà fièrement comme les meilleurs de Paris (tout est question de point de vue), les créations sucrées se font déjà remarquées, même si dans un premier temps ce sont celles aux fruits rouges, proposées en cette fin novembre, comme le Pavlova qui ont surtout fait débat. On leur préférera donc pour cette saison fraîche, la Matriochka (8,40€) caramel noix ou coco-rose-mandarine ou bien encore la César (8,70 €) une déclinaison de chocolat en trois textures ou la délicieuse gaufrette pralinée ou bien encore les Tartes Soleil comme celle au citron (8,80 €) ou aux pommes façon tatin (8,60 €).

Ouverture le 30 novembre 2017 - du Lundi au samedi de 7h30 à 18h et le dimanche de 10h à 18h.