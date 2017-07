Maison Alpeh, une pâtisserie orientale d’un nouveau genre ouvre ses portes à Paris

Si vous passez à Paris et que les pâtisseries orientales sont votre pêché mignon il faut absolument que vous fassiez un détour par le marais pour découvrir cette nouvelle petite boutique de poche à la décoration soignée. Plaisir des yeux, sa devanture vous plonge déjà en méditerranée, son sol carrelé d'alvéoles aux tons bleu ciel et bleu marine, ses murs blancs et surtout son comptoir abritant des merveilles de mini-pâtisseries orientales que l'on a immédiatement envie de dévorer.

Myriam Sabet, fondatrice de la pâtisserie Maison Aleph, Paris 4 ©Caspar Miskin

La Maison d’Aleph une pâtisserie de rêve

Le rêve d’une jeune femme, Myriam Sabet, parisienne originaire de la ville d’Alep qui souhaitait retrouver les goûts de son enfance. Pour réveiller la mémoire et partager ce patrimoine unique elle quitte son job dans la finance, passe son CAP pâtisserie et s’envole pour Montréal au Canada pour suivre une formation auprès d’un maître syrien, pâtissier de son grand-père à Alep. Avec lui elle retrouve le savoir-faire et les gestes de la pâtisserie comme on la faisait il y a 200 ans en Syrie. De retour en France elle se lance dans son projet : marier les meilleurs produits des deux cultures - beurre AOC, crème de Normandie, grand crus de chocolat, rose de Damas, cédrat, bigarade, pistaches d’Iran, citrons d’Amalfi… Deux années de création et de mise au point plus tard, la Maison Aleph ouvre enfin en juillet 2017 à Paris.

Maison Aleph boite de 4 nids, 8,90 € - rue de la Verrerie Paris 4

Maison Aleph, des pâtisseries du levant plus contemporaines

On a particulièrement apprécié la légèreté de ses pâtisseries, moins grasses et moins sucrées que celles que l’on trouve habituellement. Une légèreté due à son choix de clarifier son beurre.

On a craqué pour les « Nids », qui sont la tradition revisitée. Travaillés de 2 façons, en version pâtissière garnie de crémeux ou d’un confit de fruits et surmontée d’une crème montée ou en version voyage garnie d’une pâte de fruits secs, de confit, de café ou chocolat. La base étant le kadaïf, cheveux d’ange moulé et doré au beurre clarifié.

Au choix Citron-cardamone, Mangue-jasmin, fromage blanc-rose de Damas… pour la version pâtissière. Et pour la version voyage la pistache d’Iran ou l’amande mastic et fleur d’oranger rendra accroc les amoureux du genre.

Les 1001 feuilles, version contemporaine du Baklawa - Maison Aleph - Paris 4 - ©Caspar Miskin

Autre gourmandise à découvrir ici les 1001 feuilles, la version contemporaine du baklawa. Un feuilletage en pâte filo doré au beurre clarifié et une crème de fruits secs parfumé. Ça croustille, c’est parfumé et tout simplement savoureux. On vous conseille noisette du Piémont & citron ou bien encore Noix du Périgord & cannelle sans oublier la pistache d’Iran & fleur d’oranger. Existe aussi au sésame blond & halva, cacahuète & arak ou amande de Valence & griottes.

Si vous y passez un jour de grosse chaleur, la Maison propose également des crèmes glacées à l’italienne, yaourt ou rose de damas, sans oublier pour se désaltérer l'excellente Eau de rose de Damas, une boisson qui vous fait adorer l’eau !

C’est beau, c’est bon, mais tout ceci à un coût bien sûr !

Les pâtisseries (mini) sont vendues à partir de 2,10 € la pièce et pour se faire plaisir il vaut mieux investir dans le format boite de 4 pâtisseries à 8,40 €. Réglette de 6 « 1001 feuilles » 12 € (existe en réglette de12 et 18) ou boite de 9 « nids » 17 € (boites de 16 ou 25 nids également disponible). Glaces, 3,5 € et boissons à partir de 3,50€