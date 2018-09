La Laiterie de Paris, le fromage Made in Paris

Le local urbain a de plus en plus la côte, après les Vignerons parisiens qui vinifient dans leur cave du côté de Rambuteau, le Chocolat fabriqué sous nos yeux chez Rawww Factory installé dans le 2ème, c'est au tour du lait de nous faire tout un fromage intra-muros !

Ici le fromage est fabriqué sur place ! Paris 18ème

Après avoir élevé des chèvres en Loire-Atlantique, Pierre Coulon, 33 ans, débarque à la capitale avec comme idée folle de fabriquer un jour le premier fromage « Made in Paris ». Pour réussir son pari il lance un crédit participatif sur une célèbre plateforme et lève 40 000 € auprès de 677 internautes. L’aventure démarre à la Goutte d’or où Pierre ouvre son atelier-boutique et c’est avec du lait bio collecté en île de France, Normandie et Bretagne qu’il se met à fabriquer intramuros de bons yaourts et les tous premiers fromages parisiens qui remportent déjà un vif succès. Son rêve est devenu réalité pour le bonheur des parisiens !