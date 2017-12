Le Court Circuit, nouvelle épicerie, table d'hôte, Paris 10

L’idée de cette bonne épicerie sympathique vient de trois copains natifs de Besançon : Vincent, Enzo, Alban moyenne d’âge 28 ans, bien décidés à faire connaître les charcuteries, les fromages et toutes les spécialités de leur région.

Ils sélectionnent les charcuteries, les fromages, les boissons, directement auprès des producteurs locaux d’où le nom de l’épicerie. Ils commencent par faire les marchés puis passent à la vente itinérante avant de trouver un lieu fixe à Paris.

Ils poursuivent leur démarche du circuit court entre le producteur et le consommateur. Ainsi les fruits et légumes viennent de la grande couronne parisienne. Les stars du magasin sont bien sûr les saucisses et jésus de Morteau, les Montbéliard, Comtés, vacherins Mont-Dore. Ils proposent aussi des vins de toutes régions mais aussi des pâtes et des sauces italiennes artisanales.

L’endroit chaleureux respire la sincérité. En poussant quelques cagettes de légumes, la table d’hôte peut accueillir à midi quelques gourmands pour des préparations maison : une soupe (3,50 €), une salade (6,50 €), un sandwich (7 €)ou le plat chaud qu jour (8,50 €). Les pains bio viennent de la boulangerie « Du Pain ».

Un conseil : N'hésitez pas à pousser leur porte si vous passez par là !