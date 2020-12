Café Prunier, le temple du caviar français

A l’angle de la rue Traktir et de l’Avenue Victor Hugo, sa superbe façade bleue, véritable hommage à la mer, attire irrésistiblement l‘œil des passants. Ouvert depuis 1924, l’histoire du café Prunier est intimement liée à celle du caviar français.

Tout commence quand le jeune Alfred Prunier, bien décidé à conquérir Paris, quitte sa Normandie natale pour travailler dans un restaurant de la rue d’Antin. Il y rencontre Catherine Virion, l’amour de sa vie, cordon bleu alors au service d’une famille impériale russe, et avec elle reprend la direction du restaurant pour en faire le tout premier bar à huîtres et Champagne de la capitale. Les bonnes relations de Catherine avec la noblesse russe et les idées novatrices d’Alfred puis de son fils Emile et de sa petite fille Simone vont inscrire le nom de Prunier dans les adresses mythiques de la capitale et marquer l’histoire du caviar français.

Le marin, la sculpture qui veille aux grains, Prunier restaurant-boutique Paris 16

Prunier, toujours un grain d’avance

Dès 1900, pour répondre à la demande de sa clientèle russe, Emile, le fils d’Alfred, fait arriver sur les tables de la rue Duphot du caviar en provenance de Russie. La révolution bolchévique met un frein à l’importation de cet or noir mais grâce à l’un de ses fidèles clients bordelais, Emile découvre que les esturgeons pullulent en Gironde. C’est ainsi qu’en 1920, Prunier devient le premier créateur et producteur de caviar français en ouvrant un 1er site de production à Saint-Seurin d’Uzet, un village où se trouve aujourd’hui une rue du caviar, une auberge et un musée dédiés. En 1924 il ouvre le restaurant de l’avenue Victor Hugo, véritable temple Art déco dédié aux produits de la mer. Une adresse où naitra le 1er banc d’écailler de Paris, mais aussi le vin au verre, la livraison à bicyclette dans tout Paris d’huîtres et autres produits frais de la mer stockées dans des viviers d’eau de mer à Paris. A son décès en 1925 sa fille Simone Prunier-Barnagaud reprend les rênes, témoin des années les plus fastes où de 1930 à 1955 de nombreuses célébrités d’Oscar Wilde à Ernest Hemingway, en passant par Sarah Bernhardt, Marilyn Monroe ou Yves Montand feront de cette adresse leur QG.

Salle du RDC, restaurant Prunier de l'Avenue Victor Hugo, Paris 16

Prunier, un décor en hommage à la mer

Le restaurant de l’avenue Victor Hugo a été imaginé par l’architecte Louis Hippolyte Boileau et le dessinateur Léon Carrière. Un décor belle époque réalisé par des artisans de talent, de la façade unique en son genre conçue par le mosaïste Auguste Labouret, aux gravures sur verre et cuivre réalisées par Paul Binet, en passant par le bar en marbre et de ses sculptures d’esturgeons de Gaston Le Bourgeois. Ce décor préservé a connu depuis quelques réaménagements, comme en 2001 avec Jacques Grange qui a revisité les salons privés dont “Izba”, une salle étonnante aux murs illustrés de scènes aquatiques réalisées à la feuille d’or ou plus récemment avec l’ouverture des cuisines sur la salle du rez-de-chaussée.

Restaurant Prunier Paris, boutique, bar et salle

« Tout ce qui vient de mer se trouve chez Prunier »

Les œufs mythiques bien sûr, mais aussi les huîtres dont Emile Prunier créa en 1907 l’Association d’Ostréiculture qui existe encore de nos jours, le fameux saumon Balik sont toujours les stars de la carte du café Prunier. On y retrouve également des recettes phares comme le tartare de bar sauvage et huitre « Tabouriech » au caviar, la sole meunière présentée comme Escoffier et levée à la demande, sans oublier le filet de bœuf Boston servi avec huitre chaude et caviar et la marmite dieppoise composée de différents poissons.

Prunier la baguette caviar

La Baguette Prunier

Inspirée du caviar sandwich Prunier des années 1920, la recette est aujourd’hui remise à l’honneur pour devenir la mascotte de la nouvelle carte du Café Prunier. Une petite baguette craquante à base de caviar français produit directement dans sa manufacture à Bordeaux, en version classique tartinée de beurre charentais légèrement citronné ou déclinée en de nouvelles versions avec de la véritable mortadelle aux pistaches ou à la mozzarella ou marié à un délicieux tartare de saumon fumé Balik. Un petit plaisir à déguster sur place ou à emporter au prix alléchant de 15€.

Classé Patrimoine Historique en 1989

Client régulier et amoureux des lieux, Pierre Bergé découvre en 1986 que le restaurant et sa devanture risquent de disparaître. Il fait alors jouer ses bonnes relations avec des personnalités politiques de l’époque pour sauver de la destruction cette adresse mythique la faisant classé Monument Historique. Après plusieurs années de fermeture, Pierre Bergé, alors Président d’Yves Saint Laurent Couture fait l’acquisition du restaurant en 2000 pour lui redonner toute sa superbe en célébrant toujours les produits de la mer.

Source d’inspiration d’un célèbre roman en 1924

A cette époque l'écrivain américain F. Scott Fitzgerald vient à plusieurs reprises chez Prunier Victor Hugo. En pleine rédaction de son célèbre Gatsby le Magnifique publié en 1925 aux Etats-Unis, le restaurant et son sublime décor sont une véritable source d’inspiration qui va l’aider à se plonger et à retranscrire l’ambiance si particulière et insouciante des années folles.

Boite de caviar Prunier 100 ans 1g à 1 euro

Le bon plan Prunier pour les fêtes de fin d'année !

Pour ses 100 ans chez Prunier on aime l'offre 1 gramme de caviar pour 1 euro !