Pudlo Paris 2017 : David Toutain devient le Cuisinier de l’année !

Une fois encore l’inaltérable passionné, Gilles Pudlowski frappe fort avec son Guide Pudlo Paris Gourmand 2017.

La 27ème édition de cette bible gourmande centrée sur la gastronomie parisienne et ses proches environs révèle, comme chaque année, de grands chefs brillants, de nouveaux jeunes talents pertinents et autres meilleurs artisans. La gastronomie française et les cuisines étrangères sont bien représentées dans les plus de 2500 adresses répertoriées, commentées avec justesse. La tradition côtoie le modernisme avec les bonnes tables, les bistrots les plus téméraires, les rendez-vous incontournables de la capitale et les bons artisans de bouche.

David Toutain devient le Cuisinier de l'année 2017 Pudlo Paris

Dans la promo 2017, on salut le cuisinier de l'année David Toutain qui fut en 2012 la révélation de l'année pour l'Agapé Substance - les années passent et le talent se confirme. Passé successivement chez Bruneau, Veyrat, Passard, Corton, Mugaritz, pour enfin s'installer chez lui et réaliser des menus de haute voltige, David Toutain a su en quelques années faire de cette adresse du 7ème une table incontournable.

Soirée de remise de Prix du Pudlo 2017 - Marc Veyrat et Alain Passard jouent les stars d'un soir !

Côté révélation le chef David Bizet succède à Simon Horwitz. Gilles Pudlowski le définit comme "le magicien encore méconnu du George V. Réservé, discret, peu démonstratif...". Le chef gère la restauration de la Galerie, la partie snacking du Palace, mais aussi les 18 couverts de l'Orangerie sous verrière.

c'est grand, c'est bon, c'est chic, Ritzy en diable !

Benallal Akrame reçoit quant à lui le "Come Back de l'année". Il fut le "jeune chef de l'année du Pudlo 2012" avec son restaurant de la rue Lauriston, le voilà donc de retour avec sa nouvelle adresse rue Tronchet, un écrin situé au fond d'une cour devenue tristement célèbre après l'agression de Kim Kardashian. Le Akrame Power est de retour !

Le chef Nicolas Sale et l'ouverture de la Table de l'Espadon au Ritz sont l'événement de l'année. Pour Gilles Pudlowski "c'est grand, c'est bon, c'est chic, Ritzy en diable !"

Le titre du Meilleur rapport Qualité Prix 2017 revient au chef américain Daniel Rose chez la Vieille "Adrienne" dans le 1er arrondissement avec sur la carte des plats à 9 € comme le hareng pommes à l'huile, la salade de Morteau ou la tête de veau gribiche. A ne pas laisser passer, paroles de gourmet !

Le prix de la table étrangère compte double cette année avec un restaurant qui met à l'honneur la Grèce gourmande le "Evi Evane" dans le 6ème et le petit coin d'Italie proposé par le restaurant de Denny Imbroisi "Ida". Deux adresse à découvrir dare-dare.

Le jeune chef de l'année 2017 est Laurent Magnin qui du haut de ses 29 ans vous attend dans son restaurant l'Arcane, une adresse du 18ème située dans une petite rue montant à la Butte. Un chef passé chez Benoit Violier à Crissier, Philippe Mille aux Crayères et chez Mathieu Pacaud à l'Hexagone, un sacré CV.

Deux sommelières à l'honneur cette année, Caroline Furstoss qui officie dans le 2 étoiles de Jean-François Piège "Le Grand Restaurant" et Paz Levinson à croiser chez Virtus dans le 12ème arrondissement.

Côté artisans, Anis Bouabsa "Au Duc de la Chapelle" repart avec le "prix du Boulanger de l'année" qu'il partage avec Thierry Marx et Joël Defives pour "Thierry Marx, la boulangerie". Alexia Santini devient la "Chocolatière de l'année" pour la Maison Chaudun dans le 7ème et le jeune Alexandre Stern se voit couronné du titre de "Chercheur de Miel de l'année" pour sa sélection de miels rares à découvrir dans sa boutique-écrin de la rue Vignon à deux pas de la Madeleine. Quant au pâtissier de l'année c'est Yann Couvreur, anciennement au Prince de Galles, qui rafle la mise avec sa nouvelle pâtisserie qui ne désemplie pas au pied du métro Goncourt. Et pour finir Christophe Hierax remporte le prix du poissonnier de l'année (La Vendéenne Paris 16).

Le mot de la fin revient tout naturellement à Gilles Pudlowski qui clame sur son blog que la 27ème édition de ce guide prouve une fois encore que "Paris reste une immense table d’hôte que le monde entier nous envie. Soyons fiers de cette capitale unique, dont le symbole n’est pas seulement la Tour Eiffel, mais un appétit unique, français, insatiable. Vive Paris, reine de la cuisine du monde !"

Guide Pudlo Paris 2017 aux Editions Michel Lafon en vente à partir du 20 mai à 19,95 €