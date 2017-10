La Maison Lameloise classée "Meilleur Restaurant Français" pour le Travelers' Choice de TripAdvisor

Alors que l'objectivité des sites de comparaison et de critiques de restaurants est remise en cause par les professionnels de la restauration, TripAdvisor®, le plus grand site de voyage au monde avec ses 350 millions de visiteurs uniques mensuels, devenu pour de nombreux clients un site de référence incontournable dans le choix d'un hébergement et d'une table, annonce son nouveau classement "Travelers' Choice".

Ici point de jury à corrompre puisque c'est un algorithme qui décide de ce classement en se basant sur la quantité et la qualité des commentaires publiés sur le site - difficile donc d'y trouver d'excellents restaurants situés dans des régions du monde peu touristiques.

Un énième classement qui flattera ceux qui y apparaissent et remplira à n'en point douter leurs carnets de réservations pour plusieurs mois.

Les 10 meilleurs restaurants gastronomiques de France

Pour la 4ème année consécutive, la Maison Lameloise à Chagny, est plébiscitée par les voyageurs puisque le restaurant arrive en 1ère position du classement des Travelers’ Choice en France. Le lauréat français est suivi de l’Auberge de l’Ill, qui se classe à la 2ème place.

Ces deux restaurants gastronomiques défendent également leur place à l’international puisqu'ils sont classés respectivement 3ème et 4ème des listes Europe et Monde.

Sur la troisième marche de ce classement on retrouve cette année, Chez Bruno qui entre dans la sélection des Travelers'Choice Restaurants et décroche la 11ème place au classement européen.

Viennent ensuite Le Cinq, le restaurant de l'hôtel George V, où officie Christian Le Squer, puis l'Epicure la table du Bristol avec à sa tête le chef Eric Fréchon, en 6ème position l'Assiette Champenoise d'Arnaud Lallemnent, puis AM à Marseille la table d'Alexandre Mazzia, à la 8ème place on reste dans le Sud avec La Place de Mougins et son chef Denis Fétisson. La vignette à Strasbourg arrive en 9ème position suivi par le restaurant de Michel Sarran à Toulouse, le chef a l'accent chantant devenu célèbre depuis sa participation au jury de Top chef, l'émisionns de M6.

Les 10 meilleurs restaurants gastronomiques d'Europe

The Black Swan at Oldstead – Oldstead, Royaume-Uni

Belmond Le Manoir aux Quat'Saisons – Great Milton, Royaume-Uni

Maison Lameloise – Chagny, France

L'Auberge de l'Ill – Illhaeusern, France

Martin Berasategui - Lasarte, Espagne

El Celler de Can Roca – Girona, Espagne

Restaurant Alcron – Prague, Républiqe Tchèque

The Fat Duck – Bray on Thames, Royaume-uni

Ristorante Don Alfonso 1890 - Sant'Agata sui Due Golfi, Italie

DOC – Armamar, Portugal

Les 10 meilleurs restaurants gastronomiques du monde

The Black Swan at Oldstead – Oldstead, Royaume-Uni

Belmond Le Manoir aux Quat'Saisons – Great Milton, Royaume-Uni

Maison Lameloise – Chagny, France

L'Auberge de l'Ill – Illhaeusern, France

Martin Berasategui – Lasarte, Espagne

Daniel – New York City, New York

La Colombe – Constantia, Afrique du Sud

David’s Kitchen – Chiang Mai, Thaïlande

Maido – Lima, Pérou

El Celler de Can Roca – Girona, Espagne