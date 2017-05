Lancement du Pudlo Alsace à Paris

Un lundi soir à Paris… Entre les dix millions de téléspectateurs du débat de la présidentielle et les 2 000 branchés à l’anniversaire Colette au musée des Arts Décoratifs, un petit groupe d’irrésistibles gourmands se retrouvait chez Bofinger, à la Bastille (!). Pour quelle occasion ? Le palmarès du nouveau guide Pudlowski Alsace. Sans aucun doute, cette troisième voie était la meilleure option du jour, de loin. Car, même si le sieur Pudlowski avait déjà révélé quels étaient les heureux élus le 6 mars dernier au restaurant Bürestubel, à Pfulgriesheim (67), le microcosme parisien attendait son tour... Et surtout sa ration de top choucroute ! Servis.

Entre version tradi, de la mer et au canard, sans oublier bretzels et kouglofs, les journalistes gastro ne savaient plus où donner de la tête ni de la fourchette.

Pour les absents, petit rappel des distingués du guide rouge et or 2017.

La table de l’année : Nicolas Stamm et Serge Schaal,

La Fourchette des Ducs, à Obernai.

Et, parmi les « Nouvelles Assiettes et Marmites » : Jean-Yves Schillinger, JYS, à Colmar ou encore Julien Binz à Ammerschwhir et Girardin à la Maison des Têtes, Colmar aussi.

De quoi (re)donner envie de passer à l’Est et c’est bien l’objectif d’un tel guide. Bravo !

Florence Valencourt pour Ideemiam

Pudlo Alsace, aux Editions Michel Lafon, 254 pages, 12,50 €.

Pour le palmarès complet c'est par ici !