Guide Michelin 2017, elle court elle court la rumeur

Et oui à moins de 48h des révélations du Michelin, la rumeur court encore et toujours. Des bruits de couloirs aux discussions de table chacun y va de ses pronostics, mais c’est seulement ce jeudi 9 février à 11h que nous serons bel et bien fixés.

La seule chose certaine à cette heure, car déclarée par Michael Ellis, le patron du Guide gonflé, dans le Figaro Magazine, c’est qu’il y aura cette année 616 étoilés dont 70 nouveaux - donc 16 de plus que dans l’édition précédente - ce qui laisse de l’espoir à pas mal de prétendants !

En attendant le palmarès, voici un petit résumé de ce qui se dit, se lit, se chuchote depuis quelques jours, voire semaines pour les plus informés.

Il est de tous les pronostics !

Jean-François Piège et son Grand Restaurant qui avait dès sa première année décroché 2 étoiles, fait donc parti des valeurs sûres pour atteindre la troisième. Pas un article qui ne le mentionne comme le favori de cette édition. Cette 3ème étoile semble donc presque acquise !

Mais il n’est pas le seul, d'autres noms circulent, on parle ici et là de Bruno Oger chef de La Villa Archange au Cannet ou bien encore de Christophe Baquié (déjà annoncé en 2016) chef du restaurant Le Monte Cristo au Castellet, ou Yannick Alleno pour son restaurant 1947 au Cheval Blanc à Courchevel sans oublier le chef de l’année 2016 du Gault & Millau, Alexandre Couillon pour son restaurant La Marine à Noirmoutier qui pourrait également prétendre à ce titre ultime.

Ils décrocheraient 2 étoiles !

Son arrivée à la Tour d’Argent a déjà fait couler beaucoup d’encre, mais le chef Philippe Labbé parviendra t’il à relever ce challenge, obtenir 2 étoiles dès la première année. Cela semble pour beaucoup une évidence, la Tour d’Argent est une véritable institution parisienne et le chef Philippe Labbé a déjà décroché 2 étoiles quand il officiait au restaurant du Shangri La.

En Province, les yeux se tournent bien évidemment sur l’oublié de l'édition 2016, Alexandre Gauthier à la Grenouillère, sera t'il enfin récompensé pour son talent ? Un autre oublié Yannick Franques du restaurant des Rois de l’hôtel La Réserve à Beaulieu décrochera t’il enfin sa deuxième étoile ?

Les chefs Jérome Nutile au Mas Boudan à Nîmes, Olivier Samson pour la Gourmandière à Vannes sont aussi parmi les noms qui circulent pour une deuxième étoile. On parle aussi à Julien Dumas chez Lucas Carton ou Kei Kobayashi du restaurant Kei tous deux à Paris pour décrocher une deuxième étoile et Benallal Akrame dans son nouveau fief de la rue Tronchet retrouvera t’il celle perdue l’an passé ?

1 ou 2 étoiles ?

Et la sempiternelle question, les étoiles appartiennent à qui, au chef ou à l’établissement ? Une question qui se pose naturellement pour le restaurant la Chèvre d’Or à Eze qui voit arriver à sa tête le chef Arnaud Faye (doublement étoilé à la Table du Connétable à l’Auberge du Jeu de Paume à Chantilly), gardera t’il ou non les deux étoiles de son prédécesseur Ronan Kervarrec parti lui pour l’Hostellerie de Plaisance à Saint-Emilion ? Et à Saint-Emilion le chef breton a-t-il eu le temps de se faire remarquer ?

A Paris, le Ritz, fraîchement rénové table sur 1 voire directement 2 étoiles pour sa table l’Espadon avec le chef Nicolas Sale qui succède à Michel Roth.

La première étoile

Beaucoup de noms circulent sur les futurs nouveaux étoilés, et nombreux sont ceux qui doivent croiser les doigts en ce moment, car on le sait bien l’étoile fait décoller les réservations. Alors dans le désordre voici quelques prétendants, Tommy Gousset, l’ancien chef de Saperlipopette, qui vient d’ouvrir son propre restaurant à Paris dans la même rue que David Toutain, mais aussi Jacques Rolancy pour son restaurant éponyme à Nice, Christophe Pelé au Clarence, Vincent Crepel à la Porte 12, mais aussi Pierre Righotier à La Scène Thélème, cette adresse hybride qui marie le théâtre et la gastronomie aura-t-elle les faveurs du Guide ? Et que dire de Stéphane Duchiron qui officie au Ore, la nouvelle table d’Alain Ducasse dans le splendide décor du château de Versailles, obtiendra t’il une étoile ?

Palmarès complet ce jeudi 9 février à suivre à partir de 11h sur Ideemiam !