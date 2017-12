Greg Marchand, lauréat 2017 du Prix Champagne Collet du livre de Chef

Ce lundi 11 décembre, sous les lumières tamisées de la Chapelle des Beaux Arts à Paris, était réuni plus d'une centaine de convives, chefs, journalistes, blogeurs, éditeurs... pour un dîner de gala haut en saveurs, concocté par les 4 anciens chefs Lauréats du Prix Collet, Nicolas Stamm (Un chef en Alsace, éd. Gründ en 2013), Régis Marcon (Champignons, éd. La Martinière en 2014), Eric Guérin (Migrations : voyages, émotions, cuisine éd. de la Martinière en 2015) et Frédéric Doucet ( Frédéric Doucet à Charolles, les recettes de l'Hôtel de la Poste, éd. Glénat en 2016).

Le secret bien gardé tout au long de la soirée par les 8 membres du jury, c'est sur les coups de 22h que le Chef Gregory Marchand a reçu des mains d'Olivier Charriaud, Président du jury et Directeur Général de Champagne Collet, en présence de Patrick Poivre d'Arvor, parrain de l'édition, le 5ème Prix Collet du Livre de Chef pour son ouvrage Frenchie, Edition Alain Ducasse. Un prix d'excellence qui valorise l'acte de création, le partage d'une passion et la transmission de l'héritage culinaire, un prix qui célèbre toutes les facettes du livre de Chef : son contenu rédactionnel, la qualité des illustrations, l’originalité des thèmes abordés, l’excellence de son graphisme ou sa qualité de fabrication.

Greg Marchand du restaurant Frenchie devient le cinquième Lauréat du Prix Champagne Collet du Livre de Chef

Retour sur le déroulé du Prix Collet

Pour la cinquième année consécutive, chaque Chef a, tour à tour, présenté son ouvrage devant les 8 membres du jury, lors d’un dîner accords mets-champagnes à Table Ronde (Paris 3e). 11 dîners au cours desquels les chefs exposaient leurs motivations et intentions dans la réalisation de ces ouvrages et se pliaient au jeu des questions-réponses des membres du jury et autres convives. Nous avions participé au dîner de François Pasteau le chef de l'Epi dupin qui présentait son livre Manger & cuisiner éco-responsable, éd. Hachette Pratique. Face à nous, le chef tout en préparant nos assiettes, nous a parlé avec passion de sa cuisine éco-responsable et de sa vision du monde.

Pour ce prix, Grégory Marchand concourait aux côtés de 10 autres Chefs, Pierre Résimont - Les Résimont à l'Eau Vive, éd. Générations W, François Pasteau - Manger & cuisiner éco-responsable, éd. Hachette Pratique, Akrame Benallal - Instincts, éd. Alain Ducasse, Olivier Nasti - Une cuisine d'expressions, éd. Menu Fretin, René et Maxime Meilleur - Les Meilleur à la Bouitte, trois étoiles en Savoie, éd. Glénat, Pascal Borrell - Terroirs marins, éd. Les Escales Catalanes, Serge Vieira - Émotion culinaire, éd. Quelque Part Sur Terre, Guillaume Sanchez –Humains, éd. Tana, Thierry Breton – Breizh, éd. de La Martinière, Frédéric Vardon - Ma signature, éd. Flammarion.

Les 11 chefs participants du Prix Champagne Collet 2017

Quatre ouvrages se sont très nettement démarqués et au troisième tour de table avec 7 voix sur 8, c’est Grégory Marchand, Chef du Frenchie restaurant, Frenchie bar à vin et Frenchie to go dans la désormais célèbre Rue du Nil (Paris 2e) et depuis 2016 du Frenchie Covent Garden (Londres), qui remporte cette 5ème édition, avec son livre Frenchie, aux éditions Alain Ducasse.

Pour Greg Marchand, « Le Prix du Livre de Chef Champagne Collet vient récompenser un travail d'équipe et un univers très spécial, entre Londres, New York et Paris, celui de l'univers Frenchie. Ce livre est un état des lieux et nous sommes extrêmement fiers d'être récompensés pour cet accomplissement. »

Les membres du jury 2017

Olivier Charriaud – Président du jury – Directeur Général du Champagne Collet

Bertrand Glory – Directeur Commercial et Marketing Champagne Collet

Ulla Majoube – Journaliste gastronomie à L’Express.fr

Suzanne Methé – Journaliste vin & gastronomie au magazine Régal

Nicolas Rouvière – Éditeur aux éditions Keribus

Clotilde Roux – Journaliste et bloggeuse culinaire sur Critiques & Confidences

Emmanuel Rubin – Directeur des Éditions Jalou, journaliste au Figaro

Annabelle Schachmes – Auteure culinaire et photographe