Les chiffres 2016 de l’Agence BIO confirment sa croissance spectaculaire

L'Agence Bio se félicite des chiffres toujours croissants de la Bio en France et souligne qu'aujourd'hui au total, l’agriculture bio représente près de 118 000 emplois directs en équivalent temps plein, soit 32 500 emplois gagnés en seulement 4 ans. Des créations d’emplois qui témoignent du dynamisme de la production et de la consommation bio en France.

En effet, avec une consommation des ménages qui a bondi de +21 % entre 2015 en 2016 et un marché total qui dépasse 7 milliards d’euros (Restauration Hors Domicile comprise), les Français confirment clairement leur envie de consommer des produits respectueux de la Nature et de l’Homme.

Face à cet enthousiasme, les professionnels confirment leur mobilisation



En 2016, ce sont plus de 1,5 million d’hectares qui sont cultivés en bio en France, soit +17 % par rapport à 2015.

La Bio représente ainsi 5,7 % de la Surface Agricole Utile du territoire.

Le nombre de fermes bio enregistre une hausse de +12 % de 2015 à 2016.

Elles sont aujourd’hui 32 264 et représentent 10,8 % de l’emploi agricole en France, soit environ 77 700 emplois.

À l’aval, 14 840 entreprises travaillent pour la bio, en progression de +10 % par rapport à 2015.

Elles génèrent plus de 38 320 emplois directs. On estime également que la bio concerne 2 000 emplois en matière de conseil, contrôle, formation, etc.

Un dynamisme qui se reflète dans l’édition 2017 du Printemps BIO. Jusqu'au 15 juin, des centaines d’événements sont organisés dans toute la France durant ce rendez-vous incontournable pour tous ceux qui ont envie d’en savoir davantage sur le mode de production bio, ses principes, ses valeurs, ses produits (Tous les événements sont à retrouver sur labiodes4saisons.eu et l’application mobile « La Bio en Poche »).

Près de 400 nouveaux opérateurs bio chaque mois

Entre 2015 et 2016, le nombre total d’opérateurs bio (amont + aval) a augmenté de +11 %. Chaque mois, 391 opérateurs supplémentaires se sont ainsi engagés en bio. Fin 2016, on comptait 47 104 opérateurs bio, qu’il s’agisse d’exploitations agricoles, d’entreprises exerçant dans la transformation, la distribution ou l’import/export.

L’agriculture bio concerne désormais 1 538 047 hectares de terres en France. Ces surfaces bio sont en plein développement et un tiers est en cours de conversion. Sur la seule année 2016, 265 500 ha ont été convertis au mode de production biologique, et s’ajoutent aux 217 633 ha en 2e et 3e année de conversion.

La consommation bio s’accélère

En 2016, la consommation bio des Français est passée à la vitesse supérieure et le marché dépasse 7 milliards d’euros, restauration hors domicile comprise. Pour leur consommation à domicile, les ménages ont dépensé plus d’1,2 milliard d’euros supplémentaires en 2016 par rapport à 2015 (+21,7 %). Tous les circuits de distribution sont concernés par cette hausse des achats : magasins spécialisés bio (+23,7%), grandes surfaces alimentaires (+22,5 %), boutiques d’artisans-commerçants (+19,2 %) et vente directe (+15,1 %).

Aujourd’hui, la consommation de produits bio à domicile est estimée à 3,5 % du marché alimentaire à domicile total, mais la pénétration de la bio est très variable selon les produits.

Hors domicile également, les Français consomment de plus en plus bio : le marché de la Bio en restauration commerciale est estimé à 182 millions d’euros (+10 % par rapport à 2015) et celui de la restauration collective à caractère social poursuit sa progression avec 229 millions d’euros (+5 %).

Printemps Bio : toutes les régions en fête !

La 18e édition du Printemps BIO s’inscrit dans la très forte dynamique que connaît aujourd’hui l’agriculture biologique française. Cette année, des centaines d’initiatives sont prises dans tous les territoires pour sensibiliser les citoyens aux particularités de ce mode de production. Les acteurs de la Bio sont mobilisés sur le terrain pour informer, échanger sur leurs valeurs et leurs pratiques et faire découvrir leurs produits. Les animations s’adressent aussi bien aux consommateurs qu’aux professionnels, aux enfants qu’aux adultes. Durant la quinzaine, les agriculteurs sont ainsi invités à participer au 1er Salon Terr’eau Bio dans l’Oise. Les publics intéressés par la Bio en restauration sont également les bienvenus aux Rencontres Nationales Printemps BIO à Paris le 13 juin.

Autres temps forts : la désignation des lauréats des 2es Trophées BIO des Jeunes Chefs et du 1er Concours Bio des Blogueurs Gourmets ainsi que l’annonce des résultats du Concours des Petits Reporters de la Bio, ouvert aux élèves de primaire.

D'après un communiqué de l'Agence Bio