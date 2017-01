Coupe du monde de pâtisserie, la France décroche la médaille d'or

Dans le cadre du Sirha à Lyon, la France a décroché le graal tant convoité du prestigieux titre de Champion du Monde de la pâtisserie, devant le Japon et la Suisse.

En lice contre 21 autres pays, Etienne Leroy (pâtissier), Jean-Thomas Schneider (glacier) et Bastien Girard (chocolatier), soutenus par les supporters français, ont décroché la 8ème médaille d'or française... Une médaille qui récompense une sculpture spectaculaire très "rock'n roll"...

France Championne du Monde de Pâtisserie 2017

Un guitariste en sucre cheveux au vent et son batteur en chocolat, torse nu et jean de rigueur pour une composition plus vraie que nature. Parmi les éléments techniques imposés, les roses en sucres, se posent délicatement sur le blouson de cuir du rockeur !

La France est donc de nouveau couronnée pour son savoir-faire et son génie créatif devant le Japon, médaille d'argent et la Suisse, médaille de Bronze.