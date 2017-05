Les 100 bistrots parisiens à l'honneur !

Déjà en janvier 2016, la Ville de Paris avait distingué 84 chefs étoilés de la capitale comme Pierre Gagnaire, Cyril Lignac, Joël Robuchon, Alain Passard, Alain Ducasse et Thierry Marx. Cette fois-ci elle célèbre la "Bistronomie" en proposant une vitrine bien alléchante de la capitale avec 100 adresses représentatives de la diversité et de la richesse de la cuisine parisienne.

C'est dans les salons de l'Hôtel de Ville, en présence des chefs Alain Ducasse et de Stéphane Jego, que la Maire de Paris Anne Hidalgo a tenu a récompenser de la médaille de la ville ces 100 chefs emblématiques de la "bistronomie", véritable symbole du savoir-vivre à la parisienne.

Mais qu'est-ce que le bistronomie ?

Ce terme générique fut inventé en 1992 au sortir de la guerre du Golfe, par les chefs Yves Camdeborde et Christian Constant qui souhaitaient ainsi "qualifier" des tables de chefs surfant entre la cuisine de bistrot et celles plus élaborée de la gastronomie. Derrière ce terme de "Bistronomie" se cachent aussi des prix plus doux, plus attractifs, pour une cuisine de marché chaleureuse et conviviale servie dans une ambiance plus décontractée.

Dans son discours, La Maire de Paris a tenu souligné l'attractivité de ces tables qui font de Paris la Capitale mondiale des Bistrots et "l'importance de cet art de vivre à la parisienne que le monde entier nous envie."

Cette liste qui, selon le chef Alain Ducasse, sera sans doute contestée, a été élaborée avec la complicité de 7 chefs emblématiques de la Capitale. «Qualité, convivialité, respect des prix et respect de la clientèle avec un chef présent» ont été les principaux critères pour sélectionner ces restaurants, Une liste qui sera bien évidemment amenée à changer au fil des années.

Un nouveau palmarès, qui a pris soin de couvrir tous les quartiers de la capitale, mais qui montre bien les disparités entres les plus gâtés comme les 15ème arrondissement - le plus récompensé avec 11 bonnes adresses mais aussi le plus grand - le 7ème, le 6ème et le 11ème avec 10 bonnes adresses et à l'inverse les enfants pauvres de la bistronomie les 18ème et 20ème arrondissements qui n'enregistrent quant à eux qu'une seule adresse, preuve qu'il reste encore des places à prendre !

Liste des 100 bistrots parisiens

Paris 1er - 8 adresses

La Régalade Saint-Honoré

Kiyoyuki Goya

Au vieux Comptoir

Les Artizans

Juvéniles

L'Ardoise

Les Cartes Postales

Pharamond

Paris 2 - 6 adresses

Racines

A. Noste

Frenchie

La Bourse et la vie

Bistrot Vivienne

Aux Lyonnais

Paris 3 - 3 adresses

Le Taxi Jaune

Les enfants rouges

Elmer

Paris 4 - 2 adresses

Matropolitain

Le Petit Célestin

Paris 5 - 2 adresses

Café de la Nouvelle Mairie

Le pré verre

Paris 6 - 10 adresses

Moustache

Café Trama

Le Comptoir du relais

Le Timbre

Anicia

Hugette

Joséphine "Chez Dumonet"

L'Epi Dupin

Allard

Kitchen Galerie Bis

Paris 7 - 10 adresses

L'Ami Jean

Café Constant

L'Affable

D'Chez eux

La Fontaine de Mars

Pottoka

L'Affriolé

Bistrot Belhara

Tomy & Co

Plume

Paris 8 - 2 adresses

L'évasion

Chez Monsieur

Paris 9 - 5 adresses

Comptoir Canailles

Bouillon

Le Garde Temps

Les affranchis

Le Pantruche

Paris 10 - 6 adresses

Les Arlots

Le Galopin

La Pointe du Grouin

52 Faubourg Saint-Denis

Vivant

Bistrot Paradis

Paris 11 - 10 adresses

Le Villaret

Yard

Bistrot Paul Bert

Aux deux amis

Pierre Sang in Oberkampf

Le Chateaubriand

Clown Bar

Le Servan

Les Déserteurs

Clamato

Paris 12 - 3 adresses

L'écailler du bistrot

Table

Amarante

Paris 13 - 2 adresses

L'Ourcine

Tempero

Paris 14 - 5 adresses

Les Petites sorcières

Les petits plats

Le Severo

Le Cornichon

L'Assiette

Paris 15 - 11 adresses

Le radis beurre

La Cantine du Troquet Dupleix

Le Troquet

L'Accolade

Le Grand Pan

L'Antre Amis

Afaria

Le Beurre noisette

L'Os à moelle

Le Père Claude

Le Pario

Paris 16 - 2 adresses

Le Petit Pergolèse

La causerie

Paris 17 - 8 adresses

Caves Pétrissans

Caïus

Le Petit Musset

Le Bouchon et l'assiette

Coretta

Gare au Gorille

Comme chez maman

Papillon

Paris 18 - 1 adresse

Le Coq Rico

Paris 19 - 3 adresses

La Table Botzaris

Mensae

Quedubon

Paris 20 - 1 adresse

Le Baratin

Retrouvez plus d'infos ainsi que des vidéos des 100 adresses sur cette carte interactive signée getwemap.com