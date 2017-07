Le Pineau des Charentes se met aux cocktails !

Il fait beau, il fait chaud, buvons du Pineau ! Non, ce n’est pas le slogan d’une réclame tout droit sortie du cerveau d’un Mad Men, mais plutôt l’invitation alléchante lancée par l’appellation Pineau des Charentes, en ce mois de juin 2017.

L’idée : proposer aux Parisiens de redécouvrir le Pineau, dans un bar branché de quartier, avec le « Lady Bee », leur cocktail rafraîchissant de l’été, mis au point par les pros du Gravity Bar. On se laisse transporter par

ce cocktail bourdonnant et doré comme le soleil, savoureux et rafraîchissant. Et cerise sur le cocktail, le « Lady Bee » est proposé en dégustation GRATUITE, de 19h à 21h à l'Octopussy Bar (22 rue de la Jonquière), La Légende (100 rue Legendre), Lush Bar (16 rue des Dames), O’Sister Bar (68 avenue de Clichy) et Le Comptoir des Batignolles (20 rue des Dames)… Alors on se dépêche d'en profiter car il ne reste que ce jeudi !

Et pour ceux qui ne seront pas à Paris ou qui ne pourront s'y rendre, pas de panique, on vous donne la recette de ce super cocktail, afin de pouvoir le reproduire à volonté tout l’été !

Lady Bee by Pineau des Charentes

6 cl de Pineau des Charentes blanc

3 cl de vin blanc sec

le jus d’un quartier de citron jaune

(soit 1 cuillère à soupe ou 1,5 cl)

1 cuillère à café de miel liquide

En option : 2 cl d’eau gazeuse

Verre

Tumbler haut

Décoration

Une tranche de citron

et une branche de thym

Mettre dans le verre une cuillère à café de miel liquide.

Ajouter le jus d’un quartier de citron jaune.

Mélanger pour dissoudre le miel.

Remplir le verre de glaçons.

Ajouter le vin blanc et le Pineau des Charentes blanc puis mélanger.

Si souhaité, ajouter un trait d’eau gazeuse.

Décorer d’une branche de thym et d’une tranche de citron.

Et, comme on dit, le « Lady Bee », ça pique, mais c’est bon !