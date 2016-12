Risotto au safran, poitrines de caille et truffe blanche par le Chef Antonio Gavazzi

Ingrédients pour 4 personnes :



Pour le risotto

240g de riz Carnaroli

60g d’huile d’olive vierge extra

1/2 verre de vin blanc

2 stigmates de safran

60g de beurre

60g de parmesan reggiano

1l de bouillon de légumes

8 poitrines de caille

1 truffe blanche



Faites blondir une cuillère d’oignon émincé dans l’huile, ajoutez le riz et faites-le revenir.

Mouillez de vin blanc, laissez évaporer. Faites chauffer le bouillon et portez-le à ébullition puis ajoutez le au riz. Trempez les stigmates de safran dans le bouillon chaud, versez-les dans la casserole et portez le tout à cuisson. Rissolez les poitrines de caille dans le beurre.

Versez le risotto dans les assiettes chaudes, et disposez les poitrines de caille sur le risotto et parsemez de lamelles de truffe blanche.