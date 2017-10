Linguine à la poutargue de Paul Minchelli restaurant 21 à Paris

Pour : 4 personnes

Préparation: 10 mn

Cuisson: 15 à 20 mn

300 g de linguine

4 c. à soupe de poutargue râpée

(180g de poutargue)

4 l de bouillon de volaille

1 bocal de tomates séchées à l’huile (120 à 130 g)

1 c. à café de miel d’ accacia

4 gousses d’ail

2 à 3 c. à soupe d’huile d’olive

2 c. à soupe de fleur d’ail ou de ciboulette hachée

2 c. à soupe de basilic haché

½ c. à café de piment d’Espelette

1 pointe de graines de vanille

1 citron confit au sel.

Egoutter les tomates séchées. Les mixer avec le miel, l’ail, le piment d’Espelette, la vanille, 1 à 2 c. à soupe d’huile d’olive pour obtenir une consistance crémeuse.

Porter à ébullition le bouillon de volaille. Plonger les pâtes. Les cuire à gros bouillons selon le temps indiquer sur l’emballage.

Verser la crème de tomate dans un wok avec le citron confit émincé.

Egoutter les pâtes en conservant un peu de bouillon de cuisson. Les verser sur la sauce. Faire revenir à feu doux. Ajouter la poutargue râpée, un peu de jus de cuisson. Remuer pour bien mélanger le tout.

Ajouter la fleur d’ail, le basilic, de l’huile d’olive. Remuer à nouveau.

Répartir dans 4 assiettes creuses. Parsemer de fins copeaux de poutargue. Servir aussitôt.