Recette detox - Ragoût à la pâte de soja fermentée et à la courgette

La courgette protège le système digestif et redonne de l’énergie. Elle est parfaite pour la préparation des aliments de sevrage, pour les recettes à l’intention des personnes âgées et bien évidemment des moines.

Ingrédients :

1 courgette,

5 piments verts,

3 champignons shitake séchés,

3 cuillères à soupe de pâte de soja fermentée,

1 morceau de varech,

1 cuillère à soupe de poudre de champignon shitake,

1/2 cuillère à soupe de poudre de piment rouge,

3 tasses d’eau.



Préparation

Lavez les champignons séchés. Découpez et mettez les dans une casserole avec le varech et l’eau. Faîtes cuire le tout.

Coupez les piments verts en tranches. Découpez la courgette à l’aide d’une cuillère avant de la mélanger avec la pâte de soja fermentée et la poudre de champignon.

Lorsque l’eau commence à bouillir, sortez le varech et mettez la courgette. Laissez cuire jusqu’à ce que la courgette soit cuite. Ajoutez les piments verts, la poudre de piment rouge et faîtes bouillir encore une fois.



Recette et crédits photos : Cultural Corps of Korean Buddhism