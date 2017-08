Côte de boeuf au bleu d'Auvergne

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 25 minutes

Repos : 30 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :

1,5 kg de côte de boeuf

de blonde d’Aquitaine, coupée

dans le T-bone et sans os

150 g de bleu d’Auvergne

200 g de crème fleurette

50 g de beurre

1 petite échalote

Fleur de sel

Poivre

Choisissez une côte de boeuf suffisamment épaisse pour qu’elle puisse tenir debout lors de l’étape finale de cuisson. Sortez la côte de boeuf du réfrigérateur plusieurs heures auparavant. Salez et poivrez la viande d’un seul côté et laissez-la reposer 30 minutes. Ôtez la croûte du bleu d’Auvergne et coupez le fromage en dés. Pelez et émincez finement l’échalote.

Préchauffez la plancha à température moyenne.

Faites cuire la viande 10 minutes environ de chaque côté, selon l’épaisseur du morceau (la couleur de la viande sur les côtés donnera les indications nécessaires de cuisson : plus elle sera sombre et plus la viande sera cuite). Augmentez la puissance de la plancha au maximum pour 5 minutes supplémentaires de cuisson et placez la viande debout afin que la chaleur pénètre bien tout le morceau.

Pendant ce temps, préparez la sauce : dans une casserole, faites revenir doucement le beurre avec l’échalote, puis ajoutez le fromage en dés et la crème. Laissez fondre le fromage à feu doux jusqu’à ce que la sauce soit lisse et crémeuse.

Coupez la viande en tranches et servez-les aussitôt avec la crème au bleu d’Auvergne à part.

I Love Plancha propose 150 recettes diverses et variées, spécialement dédiées pour ce type de cuisson.

Auteur : ENO - Dorian Nieto

Editeur: Solar Editions

Prix : 15,90€