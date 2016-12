Velouté de châtaignes au foie gras et pain d’épices

Ingrédients pour 4 personnes

Foie Gras de Canard Entier du Sud-Ouest au Poivre de Sichuan

4 échalotes moyennes

500 ml de bouillon de volaille

450g de marrons cuits

10 cl de crème liquide

8 tranches de pain d’épices

Préparation :

Épluchez et ciselez finement les échalotes. Déposez dans une casserole et ajoutez 10g de graisse du foie gras. Faites suer quelques minutes. Ajoutez les marrons et le bouillon. Faites cuire 20 minutes à petits bouillons.

Toastez les tranches de pain d’épices et découpez-les en 5 rectangles de taille égale.

Découpez de fines tranches de foie gras, les détailler en lamelle de la taille des rectangles de pain d’épices et réservez.

Mixez finement les marrons avec le bouillon et la crème liquide. Rectifiez l’assaisonnement en sel et poivre si nécessaire.

Dressage :

Versez le velouté dans des bols et déposez quelques rectangles de pain d’épices au foie gras sur le dessus.

Cette recette est proposée par la Maison Godard et est réalisée avec le foie Gras de Canard Entier du Sud-Ouest au Poivre de Sichuan qui a été primé d'une médaille d’Or au dernier Concours Général Agricole. Ce foie gras de canard délicat et subtilement parfumé au poivre de Sichuan, a fait l’objet d’une sélection attentive parmi les plus beaux lobes de foie gras. Le goût légèrement citronné du poivre de Sichuan délivre un plaisir gustatif aux notes pleines de fraîcheur.

Informations pratiques : Bocal 180g • 5 parts • 25,90€