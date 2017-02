Galette de pomme de terre à la pâte de soja fermentée et feuilles de poivre du Sichuan

Ingrédients :

50g de feuilles de poivre du Sichuan,

20g de pâte de piment rouge,

60g de pâte de soja fermentée (doenjang, la pâte à bonheur),

70g de pomme de terre,

2 piments rouges,

2 piments verts,

5g de poudre de piment rouge,

38g de farine de blé,

30g de farine de sarrasin,

104g d’eau,

1g de sucre roux,

huile pour la cuisson

Préparation

Lavez minutieusement à l’eau les feuilles de poivre du Sichuan. Egouttez bien, puis émincez.

Epluchez les pommes de terre et coupez les en fines lamelles.

Rincez bien à l’eau les piments et émincez-les.

Déposez le tout dans un bol et ajoutez-y la poudre et la pâte de piment rouge, la pâte de soja fermentée, la farine de blé et de sarrasin, l’eau.

Mélangez bien.

Dans une poêle huilée et bien chaude, versez la pâte à l’aide d’une louche. La galette sera d’environ 5 cm de diamètre. Faites cuire jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée sur les deux faces.

Accords :

Lorsqu’elles sont servies en entrée, légèrement tièdes, ces galettes se marient de façon harmonieuse avec un beaujolais. On choisira les beaujolais de France Gonzalvez dont les vins fruités et légers viendront apporter de la fraîcheur à cette entrée.

Conseils

Pas de panique devant la liste d’ingrédients. Le doenjang peut être remplacé par un miso japonais mais composé de 100% de soja. Poudre et pâte de piment doivent maintenant faire partie des éléments de base de votre cuisine. La poudre de piment se conserve très bien au congélateur afin qu’elle ne s’altère pas.