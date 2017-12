Moelleux de Noël à la Nocciolata par Marie-Laure Chassagnette

Temps de réalisation : 30 min

Temps de repos : 20 min

Temps de cuisson : 25-30 min

Ingrédients pour un moelleux de 6-8 parts :

3 œufs

100g de farine

1 pot de Nocciolata sans lait ou avec lait

50g de poudre de noix de coco

1/2 sachet de poudre à lever bio (3-4g)

Décoration : 1/2 pot de Nocciolata avec ou sans lait + décos de Noël blanches et/ou argent (noix de coco en poudre, boules argentées, flocons en sucre etc.), 5 à 10 cônes en gaufrette, 100g de chocolat pâtissier

Préparation :

Faire réchauffer la Nocciolata pour la détendre au bain-marie. Laisser refroidir.

Fouetter 3 œufs moyens et ajouter la Nocciolata.

Ajouter le mélange farine + poudre de noix de coco + levure.

Verser dans le moule et faire cuire environ 25mn à 180°C.

Laisser refroidir sur une grille.

Quand le gâteau est froid, étaler une fine couche de Nocciolata dessus.

Couper les cônes à des hauteurs différentes.

Faire fondre le chocolat avec le reste du pot de Nocciolata.

Badigeonner le chocolat sur les cônes et les saupoudrer avec les décorations.

Placer les cônes sur le gâteau en créant un esprit de forêt.

Recette et photo ©MarieLaureChassagnette