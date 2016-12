Galette des rois du trappeur aux pommes caramélisées et pâte d’amande aux cranberries

Ingrédients pour 8 personnes

Préparation : 10 min

Cuisson : environ 10 min à la poêle + 25 min au four



600g de pommes naturellement douces (de type Royal Gala ou Golden)

15cl de lait de soja-vanille + un peu pour souder et dorer la galette

4 c. à soupe d'huile de tournesol désodorisée

200g de pâte d'amandes aux cranberries Jean Hervé

2 rouleaux de pâte feuilletée bio végétale.



Éplucher les pommes, les découper en quartiers. Faire chauffer l’huile dans une grande poêle, puis y faire dorer les pommes quelques minutes, jusqu’à ce qu’elles prennent une belle coloration.

Préchauffer le four à 220°C.

Mixer la pâte d’amande avec le lait de soja.

Étaler la première pâte feuilletée sur une plaque de cuisson, puis y étaler la crème d’amandes sur un diamètre d’environ 20 cm. Répartir les quartiers de pomme sur la crème, puis badigeonner de lait de soja le tour avec un pinceau, pour que la deuxième pâte se soude bien.

Déposer la deuxième pâte par dessus, appuyer légèrement sur les bords pour bien faire adhérer (sans non plus trop écraser le feuilletage) puis, en s’aidant d’un saladier d’environ 24 cm de diamètre comme gabarit, redécouper les bords avec une roulette dentelée (cela permet de mieux souder les deux pâtes entre elles, mais aussi d’obtenir une galette aux bords plus joliment découpés).

Badigeonner le dessus de lait de soja-vanille (variante végétalienne au traditionnel jaune d’œuf, et qui permet d’obtenir une coloration toute aussi dorée !), dessiner un quadrillage avec la pointe d’un couteau, puis enfourner pour 25 minutes, en baissant un peu la température du four en fin de cuisson si la galette semble dorer trop vite.



Astuce : Les pommes Golden (ou Royal Gala) et la pâte d’amande suffisent généralement à sucrer la préparation, mais si vous avez des « becs sucrés » à la maison, ajoutez une lichette de sirop d’agave (ou d’érable, pour rester dans l’ambiance « trappeur »…) sur les pommes avant de recouvrir avec la deuxième pâte.

Délicieuse telle quelle en snacking gourmand, la pâte d’amande aux cranberries peut aussi constituer une aide pâtissière précieuse, car il suffit de la mixer avec du lait de soja vanillé pour obtenir une frangipane « express » incroyablement parfumée et crémeuse… Avec les pommes caramélisées, cela nous donne une association sucrée-acidulée du tonnerre, comme dans cette galette des rois tellement plus légère que les recettes traditionnelles au beurre !