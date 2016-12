Bonbons de Pruneaux d’Agen farcis aux foie gras par le Chef Michel Dussau

Temps de préparation : 30 minutes



Ingrédients pour 6 personnes



18 Pruneaux d’Agen

0,75 cl de vin de Loire rouge non tannique

2 oignons rouges

mélange d’épices (badiane, vanille, gingembre, carvi)

360 g de foie gras confit ou en terrine

50 g de noisettes torréfiées

18 carrés de pâte feuilletée

1 bouquet de cresson d’Aquitaine

1 cl de vinaigrette

2 jaunes d’oeufs battus

1 litre d’huile d’arachide

Sel et poivre





La veille, faire bouillir le vin rouge et y mettre le mélange d’épices à infuser. Couvrir le tout jusqu’à parfait refroidissement. Le jour même, y ajouter les Pruneaux d’Agen après avoir filtré le vin pour ôter les épices. Les laisser gonfler 2 à 3 heures, puis les égoutter.

Détailler le foie gras en 18 bâtonnets de 20 g chacun. Placer au congélateur 30 minutes.

Emincer les oignons, les faire suer avec un peu de graisse de canard, déglacer avec la moitié du vin rouge infusé. Laisser compoter jusqu’à ce que le vin soit absorbé. Assaisonner et réserver.

Réduire l’autre moitié de vin à feu doux, comme un sirop.

Ouvrir les pruneaux, ôter le noyau, y déposer un peu de compotée d’oignons, le bâtonnet de foie gras et refermer.

Etaler très finement la pâte feuilletée et y couper 18 carrés d’environ 8 cm x 6 cm. Mettre le pruneau farci au centre de chaque carré et refermer en donnant la forme d’un bonbon. Badigeonner le dessus avec l’oeuf battu et faire frire les bonbons 4 à 5 minutes dans l’huile d’arachide bien chaude.

Dresser les petits bouquets de cresson assaisonnés, les 3 petits bonbons frits et à côté le vin rouge réduit complété avec la vinaigrette. Parsemer de pépites de noisettes torréfiées.

La Table de Michel Dussau - 1350 Avenue du Midi - 47000 Agen