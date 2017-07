Salon Nature et Vins, gros plan sur le domaine de la Guicharde

Le Massif d’Uchaux est une appellation peu connue. C’est le type de vin que recherche les connaisseurs : un terroir d’exception avec des prix attractifs. Une bonne occasion de découvrir cette appellation ce week-end au cours du Salon Nature et Vins Porte de Champerret (entrées offertes en cliquant sur la bannière) à travers un de ses ambassadeurs, le domaine de la Guicharde.

Arnaud Guichard

Après avoir baroudé pendant quelques années, Arnaud Guichard se passionne pour le vin au fil des expériences professionnelles qu’il accumule : winery en Californie, cave coopérative dans le Languedoc, en Bourgogne.

C’est une expérience dans un négoce bourguignon où il travaille à la dégustation et aux assemblages qui conforte son souhait de s’installer dans le vin. Dans l’impossibilité de reprendre le négoce pour lequel il travaille, il se met à la recherche d’un domaine à reprendre.

Ses recherches le conduisent en vallée du Rhône où le foncier est plus abordable. Arrivé à Mondragon sur le Massif d’Uchaux, c’est le coup de cœur !

Le domaine de la Guicharde est à la vente. La concordance des noms est en soi un signe. Le domaine fait une trentaine d’hectares mais au lieu d’être d’un seul tenant, les parcelles de vignes, dont la plus grande fait six hectares, alternent avec de bois. La plus belle des parcelles fait quatre hectares et est ceinte par les bois. La reprise se fait en 1988 et les Guichard se retrouvent à la tête de trente hectares de vignes et de vingt hectares de bois. Avec le temps le domaine s’agrandit et fait maintenant trente trois hectares auxquels s’ajoutent un hectare d’oliviers.

« On a posé un peu par hasard nos valises au Massif d’Uchaux. Nous n’étions pas des vignerons au départ, sans passé viticole ».

Le choix est fait, le domaine est repris. Sans expérience et sans passé viticole, le début est difficile. Cette absence d’expérience, comme le souligne Isabelle Guichard, est « ce qui nous a conduit à faire pas mal de bêtises mais ce qui nous a permis d’apprendre beaucoup. Nous n’avions pas le poids d’un père ou d’une mère ou d’ancêtre vigneron, nous avons été peut être plus libres de commencer à travailler comme nous le souhaitions. »

Le Massif d’Uchaux est une petite appellation, 205 hectares de rouge dont les deux tiers sont en biodynamie, qui regroupe une vingtaine de vignerons. Il aura fallu porter pendant dix ans le dossier pour obtenir en 2004 l’appellation côtes-du-rhône village massif d’Uchaux. Un travail de longue haleine qui pour une reconnaissance en tant que cru peut demander une vingtaine d’années et ce malgré une qualité de terroir reconnue.

Aujourd’hui le domaine compte deux salariés permanents aidés par un apprenti et accueille des saisonniers selon les travaux à mener dans la vigne. A part le labour et les traitements, le travail est fait à la main. Idéaliste dans l’âme, pour le couple le passage en « bio » est une évidence et la biodynamie une véritable découverte qui deviendra une passion.

C’est en constatant l’effet de la biodynamie sur les vignes d’un de leurs voisins, le domaine de la Cabotte, que naît l’envie de s’intéresser plus sérieusement aux résultats de ses pratiques culturales.

De même alors que les vins sont comparables, la vigne menée en biodynamie semble donner des vins plus digestes et plus tendus. Isabelle de préciser : « comme il avait l’air serein avec ces pratiques, on lui a demandé de nous présenter son conseiller. » La rencontre avec Jacques Mell finit de les convaincre.

Avec le recul, Isabelle et Arnaud considèrent qu’ils auraient du passer plutôt en biodynamie : « Cela nous faisait un peu peur ce passage en biodynamie. Peur que cela soit compliqué à mettre en œuvre. Alors que l’on se rend compte qu’on aurait du le faire depuis bien plus longtemps. »

L’engagement des Guichard ne s’arrête pas là et avec deux autres domaines, Cabotte et Château Simian, ils créent l’association « Eclats de Lune ». Le but de l’association est de réunir des vignerons intéressés par les pratiques biodynamiques. Le point d’orgue de la vingtaine de vignerons sont des rencontres annuelles dont l’enfouissement des cornes emplies de bouse, la préparation des préparats etc ...4

La question de la transmission est aujourd’hui la possibilité de clore cette aventure et de se lancer dans un nouveau projet.

Tandis que les enfants ne veulent pas reprendre le domaine, celui-ci sera cédé à un nouveau propriétaire venu du monde du « bio » qui a la volonté de diversifier l’activité tout en valorisant le travail déjà accompli. En parallèle Isabelle Guichard a planté de nouvelles parcelles sous forme d’un « vignoble participatif » : 1,2 hectares ont déjà été plantés sur une parcelle qui fait quatre hectares.

Le but pour Arnaud et Isabelle est de préparer l’après vente du domaine ; un fort désir de monter une ferme autonome avec de la vigne, des céréales, des oliviers et des ruches.

Pour découvrir une partie de l’envers du décor, Isabelle a eu la bonne idée d’éditer les recettes de cuisine qu’elle réserve à ses équipes de vendangeurs lors de la confection des repas. Une bonne occasion de tenter des accords avec les vins que présentera le domaine de la Guicharde au cours du salon, vins à associer avec les recettes d’Isabelle Guichard. Les cuvées présentes au salon sont les suivantes :

- Autour de la Chapelle , Côtes du Rhône blanc 2015 - Viognier, Grenache, Marsanne et Roussanne (8€) avec en accord un panneton d’aubergine

- Pur rouge 2015 (8€)

- Terroir du Miocène Côtes du Rhône Villages massif d'Uchaux 2015 - Grenache et Syrah (12€)

- Côtes du Rhône Villages massif d'Uchaux Cuvée Genest 2015 - Grenache et Syrah (13€) avec un gigot d'agneau et son gratin forézien,

- Petites mains de Ninon 2015 - Syrah (15€)