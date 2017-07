En off de Vinexpo les trublions de l'Alt'R Tasting ont fait le show

Ce lundi 19 juin 2017 en plein boom de Vinexpo à Bordeaux, dans le restaurant La Robe, l'équipe de l'Alt'R Tasting organisait en Off de l'événement une dégustation de 14 vins français.

Sur une idée originale des compères de l'Alter-vin, Baraou & Septime les alter-dégustateurs, et grâce aux services d'Isabelle Albucher et Sophie Roussov, NOUV'LR, le principe était de présenter à des dégustateurs expérimentés, des vins servis en duo et à l'aveugle en accord mets / vins sur la base d'une bouchée brute.

Une quarantaine de professionnels ont répondu présent et ont accepté de jouer le jeu. La dégustation s'est alors déroulée comme un cheminement, avec une « station » par duo et sa bouchée. Le dégustateur, muni d'une feuille, pouvant alors remplir librement en répondant à trois questions simples par vin.



L'objectif était aussi de collecter des données pour apprécier les sensations des dégustateurs quand ils découvrent des vins à l'aveugle.

À la fin du cheminement, dans une salle à l'étage, la liste des cuvées fournie et les bouteilles exposées en présence des vignerons qui ont souhaité venir pour se faire leur propre idée et échanger en toute transparence.



Débarrassée de l'a priori lié à l'étiquette, l'appréciation d'un vin, sans objectif de classement ni même de notation, est un exercice qui réserve des surprises.

Les observations des dégustateurs compilées et il en ressort que les accords étaient globalement bien perçus, avec quelques suggestions intéressantes, mais que le prix reste un paramètre difficile à évaluer. L'écart importe peu car le prix dépend de nombreux paramètres, mais il est intéressant de constater à quel niveau il est positionné sans l'influence de l'étiquette (propriétaire, appellation, millésime).

Pour information, le verre utilisé est de la marque Unitverre.

Résumé des réflexions gustatives (dans l'ordre de la dégustation)

Château La Courtiade Pey Vergès - Entre deux mers 2016 - sur une bouchée de radis noir

Description : nez expressif et frais aux notes de fruits exotiques puis bouche vive aux saveurs d'agrumes.

Accord apprécié par 90%

Synthèse des accords suggérés : Radis noir avec huile de noisette, coquillages, terrines de légumes.

Écart estimation / prix réel : supérieur

Pour information complémentaire : 80% Sauvignon et 20% Muscadelle sur vignes de 10 ans avec macération pelliculaire de 6 heures.

Domaine Pierre Henri Ginglinger - Riesling Gd Cru Ollwiller 2013 - sur une bouchée de radis noir

Description : arômes pétrolés caractéristiques et acidité citronnée, attaque fraîche, bouche d'une belle ampleur fruitée (fruits du verger), ensemble d'un bel équilibre.

Accord apprécié par 90%

Synthèse des accords suggérés : Poissons et viandes blanches.

Écart estimation / prix réel : inférieur

Pour information complémentaire : Riesling sur sol type marno-gréseux exposé sud-est à une altitude d'environ 300 m, il est vendangé à la main, il fermente durant plusieurs mois puis il est élevé sur lies fines jusqu’à sa mise en bouteille (4,6g/l de sucre résiduel).

Domaine Turner Pageot - Le Blanc 2016 - sur une bouchée de crevettes grises

Description : Nez de fruits jaunes et blancs bien mûrs, attaque souple et douce, bouche grasse et puissante d'une belle persistance sur des notes de céréales.

Accord apprécié par 100%

Synthèse des accords suggérés : Plats en sauce blanche.

Écart estimation / prix réel : égal

Pour information complémentaire : 80% Roussanne et 20% Marsanne (ce cépage vinifié en macération pelliculaire) pressés en grappes entières, issus de sols argilo-calcaires et argilo-limoneux exposés nord nord-ouest.

Microcosmos Chai Urbain - Hocus Pocus 2015 - sur une bouchée de crevettes grises

Description : Très parfumé, harmonieux.

Accord apprécié par 95%

Synthèse des accords suggérés : Salade crevettes pamplemousse.

Écart estimation / prix réel : inférieur

Pour information complémentaire : Vermentino (Rolle) parcellaire en macération pelliculaire. Sol calcaire de graves sur sable marneux rouge. Parcelle située sur un plateau à 360m d'altitude.

Maison Lelièvre - Gris de Toul 2016 - sur une bouchée de tapenade noire olives & pignons

Description : Arômes de petits fruits rouges, bouche fraîche juteuse et savoureuse d'une bonne longueur.

Accord apprécié par 100%

Synthèse des accords suggérés : Filet de rouget.

Écart estimation / prix réel : égal

Pour information complémentaire : Assemblage issu des parcelles de Gamay (majoritaire) et de Pinot Noir (les mieux exposé), appelé vin gris car à mi-chemin entre vin blanc et vin rosé mais sa robe est plutôt saumonée.

Domaine Le Conte des Floris - Vin orange - sur une bouchée de tapenade noire olives & pignons

Description : Orange, déroutant, atypique, vif, puissant.

Accord apprécié par 95%

Synthèse des accords suggérés : Seul, pour ses caractéristiques uniques.

Écart estimation / prix réel : inférieur

Pour information complémentaire : Carignan blanc et gris sur schistes, grès, argilites, complété d’une touche de Roussanne (pour les tanins), avec un rendement de 20 hl/ha, vinifié en vendange entière, macération durant 1 mois, fermentations en cuve, élevage durant un an en amphore puis en fûts anciens pour une seconde année (mise en bouteille prévue 3 mois après cette dégustation).

Clos de l'Amandaie - L'Amandaie rouge 2014 - servi sur une bouchée de pain aux lardons

Description : Nez sur les épices et la framboise, bouche chaleureuse aux saveurs de fruits rouges et noirs bien mûrs, finale minérale (légèrement ferreuse).

Accord apprécié par 80%

Synthèse des accords suggérés : Viande grillée aux herbes de Provence.

Écart estimation / prix réel : égal

Pour information complémentaire : Assemblage de Syrah, Grenache, Carignan et un tout petit peu de Cinsault, sur argilo-calcaires avec des blocs calcaires, et quelques zones de terres rouges ferrugineuses (chargées en oxyde de fer).

Château La Brande - Le Marmot 2016 - servi sur une bouchée de pain aux lardons

Description : Nez floral, bouche gourmande, souple et libre.

Accord apprécié par 95%

Synthèse des accords suggérés : Charcuteries, viandes grillées, sauce aux airelles.

Écart estimation / prix réel : supérieur

Pour information complémentaire : 60% Merlot et 40% Cabernet Franc vendangés en octobre, vinifiés sans intrants œnologiques, mis en bouteille dès février.

Château Castel Vieilh La Salle - Zende 2007 - sur une bouchée de jambon cru Iberico

Description : Nez riche et expressif, beau volume en bouche, ensemble mature pour un vin très « nature ».

Accord apprécié par 100%

Synthèse des accords suggérés : Ris de veau.

Écart estimation / prix réel : inférieur

Pour information complémentaire : Presque 10 ans après la vendange, 50% Merlot, 25% Cabernet Franc et 25% Cabernet Sauvignon, 36 mois en vieilles barriques sans soufre ajouté (et rien d'autre) pour un total de 33 hectolitres sur 6,30 hectares, non filtré, non collé, non enzymé, non sulfité.

Château Lamery - Autrement 2014 - sur une bouchée de jambon cru Iberico

Description : Arômes intenses pour un ensemble homogène et droit jusqu'à la finale tendue sur une pointe d'acidité.

Accord apprécié par 95%

Synthèse des accords suggérés : Confit de porc.

Écart estimation / prix réel : inférieur

Pour information complémentaire : Assemblage de Merlot, Malbec, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon de 35 ans d'âge moyen, passé 24 mois en barriques (méchées mais pas d'autre intrant) sans ouillage ni soutirage, puis 4 mois en cuve.

Château Beauséjour - Cuvée 1901 Millésime 2010 - sur une bouchée de boudin

Description : Nez de baies noires et de violettes, ensemble élégant, riche, charnu, puissant, épicé, sur des tanins soyeux qui allongent la finale.

Accord apprécié par 100%

Synthèse des accords suggérés :

Écart estimation / prix réel : inférieur

Pour information complémentaire : Vieux pieds de Merlot et de Cabernet Franc (environ autant de chaque) dont la plantation date de 1901, sur une croupe argileuse en surface puis calcaire.

Château Vieux Taillefer - Pavillon de Taillefer 2014 - sur une bouchée de boudin

Description : Jolis parfums floraux et de confiture de baies sauvages, beau volume en bouche légèrement vanillé.

Accord apprécié par 95%

Synthèse des accords suggérés : Bœuf grillé avec des champignons.

Écart estimation / prix réel : inférieur

Pour information complémentaire : 100% Merlot sur argilo-silicieux avec argiles bleues et crasse de fer.

Champagne Charlot et Fils - Chardonnay 2010 - sur une bouchée de Manchego

Description : Avec la typicité d'un beau bourgogne blanc sec, ce vin (atypique pour un champagne) ne cache pas sa structure sous des bulles (très discrètes), une touche d'oxydation accompagne la finale longue et fine.

Accord apprécié par 100%

Synthèse des accords suggérés : Châpon farci.

Écart estimation / prix réel : inférieur

Pour information complémentaire : Pur chardonnay millésimé sur une parcelle argileuse de 26 ares exposée sud, en haut de coteau, ce brut nature présente un taux de SO2 total inférieur à 10 mg/l.

Champagne Tarlant - Cuvée Louis - sur une bouchée de Manchego

Description : Arômes toastés et légèrement miellés, saveurs gourmandes complexes pour un ensemble vineux d'un beau volume.

Accord apprécié par 75%

Synthèse des accords suggérés : Parmesan ou fromage de brebis non pimenté, ou seul.

Écart estimation / prix réel : inférieur

Pour information complémentaire : Brut nature de Chardonnay et Pinot Noir (moitié-moitié) issus des vendanges 2000, 1999, 1998, 1997 et 1996, d'un seul lieu-dit au sous-sol crayeux dont l'âge moyen des vignes est de 65 ans.