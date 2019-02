Omija, la baie du bonheur

L’omija, Schisandra chinensis pour son nom scientifique, est est une liane grimpante cultivée dans des vallées au climat doux car sensible à des fortes chaleurs tout en demandant des conditions ni trop humides, ni trop sèches. Quand les conditions lui sont propices, la plante atteint une dizaine de mètres de hauteur. Après plantation, il faudra patienter trois ans avant les premières récoltes de baies. Si la plante s’acclimate à nos régions comme plante d’ornement, c’est en Corée que la baie donne le meilleur d’elle-même. La ville de Mungyeong en plein centre du pays est réputée pour sa production et la qualité de ses fruits d’omija. Les baies issues de la région bénéficient d’une appellation d’origine protégée.

Omija séché - ©Mungyeong Omija Valley

Omija, la baie aux cinq saveurs

La baie a la particularité de renfermer les cinq saveurs d’où elle tire son nom. L’acidité apportée par la peau du fruit domine. La pulpe est sucrée tandis que les graines sont piquantes avec une légère amertume. D’un point de vue gustatif, l’attaque en bouche est acide mais laisse place très vite à une sensation plus douce. La finale associe à une légère amertume, un goût salé enrobé d’une note épicée. Une saveur complexe qui est parfois difficile à appréhender pour des néophytes.

Au-delà de l’aspect gustatif, ses qualités médicinales ont très vite été reconnues. L’omija est un élément essentiel de la pharmacopée coréenne. Selon la médecine traditionnelle coréenne, les cinq goûts : acide, sucré, amer, salé, épicé, sont respectivement associés aux 5 organes : foie, rate, cœur, rein, poumon. Ses nombreuses vertus font de cette baie un trésor synonyme de bien-être. Ainsi, dès le Ier siècle, la graine est citée dans la première encyclopédie médicale chinoise ; utilisée à la fois comme fortifiant (c’est un stimulant mettant en éveil les cinq sens) et comme médicament pour soigner le foie et le rein.

De nos jours, on lui reconnait quatre vertus médicinales. C’est un tonifiant au même titre que le ginseng. C’est un adaptogène aidant le corps à s’adapter aux différents stress. C’est un antitussif utilisé pour le traitement des voies respiratoires et en particulier l’asthme. Et pour finir, c’est un désaltérant du fait de sa forte teneur en acide citrique et malique. On n’est pas très loin du produit miracle, un véritable don de la nature.

En infusion l'Omija - ©aTCenterparis

L'Omija, comment la consommer ?

Après récolte, la baie est rarement consommées fraîche. Elle est le plus souvent séchée. Sous cette forme, elle est utilisée de différentes façons :

Séchées : les baies sont ajoutées à un bol de céréales, de muesli le matin ou mélangées dans un yaourt. Elles s’accordent à merveille avec du miel qui en atténue l’acidité et l’amertume.

En infusion : chaude l’hiver comme tonifiant et pour améliorer la circulation sanguine ou froide l’été pour profiter de ses qualités désaltérantes. Cette infusion est considérée comme une des boissons traditionnelles coréennes. Starbucks Korea propose même une variante à l’omija de son célèbre Fizzio.

En sirop : l’omija s'utilise ainsi en cuisine pour la confection de pâtisseries, de glaces ou d’entremets.

Pour finir, les plus gourmands se délecteront d’une confiture d’omija sur une tranche de pain avec un peu de beurre.

Vous êtes conquis par cette baie du bonheur ? Il faudra patienter encore un peu. A ce jour, la disponibilité des produits reste confidentielle; réservés pour l’instant à la vente aux professionnels.

Idée recette

Si vous êtes à la recherche d'une boisson désaltérante et fortifiante ou tout simplement pour une cure détox, faites macérer pendant une nuit dans un litre d'eau une à trois cuillères à soupe de baies d'omija séchées. Le lendemain, votre boisson bien-être est prête ! Vous pouvez y ajouter du miel ou un peu de sucre mais sans excès.