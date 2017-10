Gros plan sur la poutargue ou boutargue par Memmi

La poutargue ou boutargue est une véritable surprise gourmande tant par sa forme que par sa texture et son goût iodé. Tout gastronome qui la goûte une fois devient vite accro à cette poche d’ œufs de mulet salés et séchés.

Cette spécialité unique ne laisse pas indifférent. Elle se goûte au naturel en tranches fines et peut se cuisiner de multiples façons en apportant sa subtile saveur à des pâtes, des salades, des haricots, des sauces.

Appréciée dans les pays du bassin méditerranéen depuis des lustres, elle reste un mets raffiné servi à toutes les fêtes familiales et traditionnelles.

Elle commence à se faire connaître à Paris dans les années 70 grâce à Elie Memmi. Gérard Memmi, son fils, a repris et développé l’entreprise familiale depuis 1994. Elle a été la première du secteur à respecter les dernières normes en vigueur HACCP et à exporter le produit.

La boutargue Memmi, un produit exigeant

Gérard a ainsi reçu en héritage la méthode traditionnelle de préparation de la boutargue mise au point par son père. La boutargue ou poutargue Memmi est une poche d’œufs de mulets sauvages salée, pressée, séchée, un produit artisanal 100% naturel.

Le point de départ est bien sûr le choix de la matière première qui exige de se rendre plusieurs fois par an sur les lieux de pêche pour sélectionner et calibrer les poches d’œufs.

Les œufs de mulets proviennent principalement de Mauritanie, du Brésil, du golfe du Mexique. Des petits bateaux de pêche lancent leurs filets au large des côtes au moment où les mulets vont frayer en mer. Il s’agit d’une pêche saisonnière, écologiquement responsable en parfaite adéquation avec les ressources naturelles.

Les poches d’œufs appelées « rogues » sont prélevées délicatement sur les poissons, triées, calibrées, nettoyées et immédiatement surgelées. Elles arrivent ainsi à l’état brut chez Memmi.

La poutargue râpée sur des pâtes, un délice !

Les secrets de fabrication

Chaque étape réclame un savoir faire précis et le talent de l’artisan. Tant pour le salage au sel de mer non traité que pour le dessalage à l’eau froide puis le délicat pressage et le séchage. Après un calibrage très précis la boutargue est conditionnée sous vide ou enveloppée dans la cire selon les méthodes ancestrales. Depuis la création de l’entreprise les principes sont restés inchangés : tout est fait à la main. Aucun additif, aucun conservateur ne sont ajoutés au produit afin de conserver sa pureté et sa simplicité.

Une poutargue très plébiscitée !

Appréciée dans le monde entier dans les Emirats, aux Etats-Unis, en Fédération de Russie, en Israël, en Italie, au Japon et bien sûr en France où elle inspire de grands chefs cuisiniers Paul Minchelli, le premier chef à l’avoir mise à l’honneur, William Ledeuil, Alain Ducasse… qui la subliment dans des recettes raffinées. Encensée par les médias, l’entreprise Memmi a reçu de nombreux prix prestigieux.

La boutargue ou poutargue Memmi à la carte

Bien que calibré et de même composition, chaque produit est unique par son allure , son poids, sa couleur et même sa saveur.

La boutargue classique enrobée de cire de paraffine et de cire d’abeille est commercialisée selon son calibre au poids.

La yellow recouverte de pure cire d’abeille à la façon grecque qui lui donne une légère saveur de miel et la rend plus ronde en bouche.

Présentée sous vide dans un emballage transparent, elle ne cache rien ni de sa forme ni de sa couleur. Elle exige une dégustation dans la semaine qui suit son ouverture.

La boutargue râpée en sachet sous vide de 100 g s’utilise en cuisine pour les sauces, les pâtes, les poissons, le riz, les œufs ou des toasts beurrés.

La gamme prestige rassemble quatre sorte de boutargues présentées en étuis élégants et en poids fixe de 100 g. Elle est spécialement adaptée à la vente en libre service.