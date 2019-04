Asperge des Sables des Landes, la belle de Gascogne

J’avais dessiné, sous le sable…

Présente depuis le début du 20ième siècle dans les «Landes», sa culture s'est fortement développée dans les années 60 et s’est peu à peu substituée au gemmage (exploitation de la résine de pin).

Véritable trésor régional, elle s’épanouie sur les 1,4 millions d’hectares des plaines sablonneuses des Landes de Gascogne sur un sol perméable et profond conjugué à un climat océanique doux permettant sa récolte précoce début mars. Le savoir-faire des producteurs dans la préparation de la butte assure ensuite au turion (bourgeon enterré), une pousse rapide et droite grâce à la faible résistance du sol, sans mottes ni cailloux, à sa chaleur emmagasinée, et à son humidité maintenue. L’asperge est devenue une production traditionnelle du département des Landes, aujourd’hui en leader de la production française avec 2000 tonnes commercialisées chaque année.

Asperge sable des Landes IGP/Asperge-aspergeraie - crédit photo - David Le Déodic

Un terroir de prédilection

Obtenue en 2005, L’I.G.P. Asperges des Sables des Landes (Indication Géographique Protégée) garantit l’origine Landes. Les asperges sont récoltées et conditionnées dans l’aire géographique composée du département des Landes étendu à la zone définie sous le nom « Landes de Gascogne ». Les asperges sont cueillies manuellement avant qu’elles n’aient pu voir le soleil. Elles sont ensuite conditionnées dans les 4 heures suivant la cueillette pour garantir une asperge blanche nacrée d’une fraîcheur exceptionnelle.

Une saveur tendre et unique

Sa blancheur, gage de fraîcheur, préfigure sa tendresse et son goût subtil. Droite et cassante sa tige porte fièrement une tête bien faite qui attire l’œil avant de titiller les papilles. Son caractère unique est le fruit du terroir landais, mariant un sol sablonneux et perméable à un climat océanique doux. Non fibreuse et sans amertume, son apport en sels minéraux, ses propriétés diurétiques, sa saveur et sa fraîcheur exceptionnelles en font « le » légume du printemps par excellence à consommer sans complexe.

Asperge des Landes IGP - Crédit Qualité Landes

Le secret de son teint de porcelaine

Cachée sous les butes de sable, nichée non loin de l’Océan, protégée des rayons de soleil, elle préserve son teint de nacre en poussant uniquement sous terre. Elle s’allonge verticalement pour trouver la lumière. Si la tige est exposée à la lumière, elle prendra une jolie couleur violette, alors dès que la première asperge montre le bout de sa pointe, l’aspigiculteur landais mène une véritable course contre la montre pour qu’elle garde toute sa blancheur.

Et pour ne rien gâcher cette belle est légère et gourmande avec ses 25 KCal contenus dans 100 g d’asperge.

Le mot du chef, Sébastien Piniello au Bistrot du Grand Louis, Mérignac

« Leur chair souple à un petit goût de noisette », Sébastien Piniello, chef à Mérignac

Débarqué de Mimizan, Sébastien se lance un nouveau défi en reprenant les cuisines du Bistrot du Grand Louis, une institution depuis 1920. C’est dans les Landes qu’il a découvert l’asperge des sables. Pour conserver son gout et ses vitamines il les cuisine « A sec dans une poêle à feu très doux ». Ce qui le séduit « quel que soit leur taille elles sont tendres et non filandreuses et leur chair souple à un petit goût de noisette ». Il aime les déguster chaudes avec quelques herbes, un filet d’huile d’olive et un zeste de citron.

Le 1er Mai c’est sa fête !

Chaque année à Pontoux sur l’Adour, une petite ville des Landes, l’asperge des sables des Landes est à l’honneur le temps d’une journée. Devenu le rendez-vous annuels des producteurs et des consommateurs, ce sont plus de 3 000 kg d’asperges qui font le bonheur des gourmands !