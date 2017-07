Le panier des potagers d’Alain Passard chez vous

Le grand chef triplement étoilé Alain Passard offre aux amateurs gourmands la possibilité de se régaler avec les légumes de ses potagers de l’Eure et de la Sarthe.

Pour en bénéficier il suffit désormais de réserver son panier via internet. Le panier (à 40 € ou 60 €) est composé pour une semaine de plusieurs variétés de légumes de saison. Ils sont cultivés avec art et amour dans l’esprit esthétique et exigeant de ce chef extraordinaire visionnaire. A son image, tout vrai, au naturel, sans artifices et bien sûr sans engrais ni pesticides. Les légumes sont cueillis le matin même de la livraison soit à L’Arpège soit à domicile. Un bon et beau cadeau !

Pour commander votre panier, envoyez un email à l’adresse lespaniersdalain@orange.fr - Sur Paris uniquement