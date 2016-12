Ajvar de Granny’s Secret, le poivron à la sauce serbe

Un véritable coup de cœur pour cette purée de poivron, condiment traditionnel de Serbie. Un travail sur la structure et une qualité des poivrons qui en font un ajvar de grande qualité.

L’ajvar est traditionnellement préparé à la fin de l’été, lors de la récolte des poivrons. Essentiellement composé de poivrons, d’un peu de vinaigre et de sel, ce mode de conservation permet d’avoir à disposition pendant tout l’hiver du poivron que l’on utilisera comme pâte à tartiner lorsque sont servis ces immenses plateaux de charcuteries, de fromages de brebis et de vache lors des apéritifs ou comme ingrédients pour accommoder un risotto, des pâtes ou une viande grillée.

Sans conservateur, vous recouvrez l’ajvar d’un filet d’huile afin de conserver le pot ouvert au réfrigérateur sans qu’il s’altère.

Le plus simple est de le consommer sur des toasts légèrement grillés lors de l’apéritif. L’ajvar de Granny’s Secret, sans additif ni colorant, par sa texture et ses qualités gustatives sera un vrai plaisir pour tout amateur d’apéritif convivial et partagé.

Côté prix il faut compter entre 3,5€ et 4€ pour un pot de 200g.

Disponibilité : Galeries Lafayette Gourmet, Grande Epicerie de Paris et prochainement aux rayons épiceries fines et tartinables de Franprix.