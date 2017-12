99 + 1 bonne(s) raisons de boire du Champagne, Editions Artémis

L’auteure, qui vient de recevoir le Prix Amunategui Curnonsky pour l'ensemble de son oeuvre, nous avait déjà régalés avec son opus consacré au vin.

Isabelle Bachelard, auteure de 99 + 1 bonnes raisons de boire du champagne lors de la soirée de remise du Prix Amunategui Curnonsky par L'Association Professionnelle des Chroniqueurs et Informateurs de la Gastronomie et du vin - L'APCIG

Dans son nouveau recueil, Isabelle Bachelard rassemble cent bonnes raisons de boire du champagne. Une raison par page qui provoque souvent le sourire, rafraîchit nos connaissances, titille l’esprit et les papilles à coup de citations de Balzac, Napoléon, Proust, Guitry, Churchill, Claudel …Et tant d’anecdotes, de précisions techniques, géographiques, historiques pour mieux comprendre ce vin complexe que le monde entier nous envie.

Dégustatrice hors pair, journaliste spécialisée pour les magazines et sites grand public et professionnels, Isabelle Bachelard apporte avec légèreté tout son savoir sur ce vin de tous les moments de la vie.

Un livre drôle, pétillant, instructif à lire et à offrir sans modération.

99 + 1 bonne (s) raisons de boire du Champagne, 7,90 €. Editions Artémis

L'Association Professionnelle des Chroniqueurs et Informateurs de la Gastronomie et du vin (APCIG) a été fondée en 1954 sous la Présidence de Curnonsky et compte aujourd’hui plus de 500 membres, dont 374 journalistes membres actifs.