La Scène Thélème, de la scène à la table, Paris 17

La belle idée de Jean-Marie Gurné est d’avoir réussi à marier la scène et la table. A deux pas de la Place de l’Etoile, rue Troyon, il a eu l’audace de transformer l’ancien restaurant Guy Savoy en un cocon artistique où le théâtre, la musique, les lectures rejoignent la gastronomie. Côté scène, le théâtre indépendant pour la programmation tant artistique qu’éclectique, côté miam, l’élégant restaurant tenu de main de maître par le chef Pierre Righotier (ancien chef du restaurant Le Baudelaire, la table de l'hôtel Burgundy) avec à ses côtés Pierre Chirac, un jeune pâtissier bourré de talent, le top chef sommelier Daniel Pires et Frédéric Pédrono à la parfaite direction de la salle. Une équipe, jeune, soudée par l’envie de satisfaire le goût et l’esthétisme.

Ici, on rencontre l’art sous sa forme essentielle. Ainsi, on peut assister à la lecture théâtralisée Alphonse Allais mise en mots par l’auteur Patrice Delbourg et le comédien Eric Cénat. Ce duo raconte et cite Alphonse Allais avec humour et légèreté. Le spectacle fait planer hors des sphères ordinaires et se prolonge par un menu inspiré par Honfleur, le berceau de naissance d’Alphonse et de son contemporain Satie.

La Scène Thélème, 18 rue Troyon - 75017 Paris

De surprise en surprise on se régale entre acras de crevettes bouquet, soufflé de harengs fumés-abricot-noisettes , une matelote honfleuraise, un fromage vieux « Honfleur » et pour finir en beauté une teurgoule pommes confite et glace fermentée. Le tout accompagné par des vins blancs un Touraine signé François Chidaine à Montlouis , un Duché d’Uzès Alba Dolia du Domaine Mas des Volques. Un pur ravissement doublé d’un plaisir absolu pour les papilles.

On reste fan absolu du détour vers Alphonse Allais entre citations brillantes et menu sur mesure.

Précisez à la réservation téléphonique “Compagnie Éric Cénat” pour bénéficier des tarifs préférentiels :

Tarif spectacle + restaurant menu 3 services “La Scène” : 55€ (hors boisson)

Tarif spectacle + tapas ou sandwich “La Loge” : 22€ (hors boisson) .

Spectacle seul : 12€

Autre rendez-vous à ne pas manquer Antoine Blondin par Patrice Delbourg et Eric Cénat du mercredi 1er février au samedi 4 février à 19h.

