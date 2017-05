Restaurant Saisons, cuisine du marché, 92 Asnières-sur-Seine

Lassée de passer sa vie sur un fauteuil derrière un bureau, aussi confortable soit-il, Frédérique Triquet, après concertation avec son mari et ses enfants, a décidé de plaquer son boulot de DRH pour se consacrer entièrement à sa passion la « gastronomie ».

Au départ elle avait songé devenir boulangère, mais après un stage chez Thierry Delabre pour apprendre la panification elle a réalisé qu’entre faire du pain pour quelques amis et en faire son métier il y a un monde. Elle est alors revenue sur son idée première, ouvrir un restaurant.

Elle s'inscrit et passe avec succès son CAP Cuisine en candidat libre. Elle se met ensuite en quête d'un lieu dans la banlieue ouest pour concrétiser son rêve. Sa bonne étoile met sur son chemin un chef qui souhaite larguer les amarres et qui tient une table d’hôte dans une salle de poche, rue du Château à Asnières, non loin de chez elle.

Immédiatement emballée elle se décide et là tout va très vite. Elle suit une formation de "Cuisinier-entrepreneur " à l’école d’Alain Ducasse pour parfaire ses dons de cordon bleu et apprendre les ficelles de ce nouveau métier, signe les papiers du bail, rafraîchit la décoration du lieu et transforme l'ancienne grande table d’hôte en un restaurant cosy pour y accueillir chaleureusement ses futurs clients.

Frédérique Triquet et Philippe Guichard

Rencontrée autour de notre passion commune pour le pain au levain et grâce aux farines anciennes du paysan-meunier Philippe Guichard, nous avons eu la chance d’y déguster sa cuisine par deux fois depuis son ouverture en février 2017 et à chaque fois, ses recettes du marché ont fait mouche. Ses assiettes sont claires, sans fioriture inutile, les goûts sont justes et équilibrés et les cuissons déjà bien précises.

Frédérique propose une carte courte qui change tous les 15 jours et son délicieux pain au levain fait maison. Elle avoue humblement que les débuts ont été difficiles « entre savoir acheter les bonnes quantités, l’organisation quotidienne pour être prête avant que les clients arrivent. J’ai bien cru plusieurs fois que je n’y arriverais pas ». Mais les journées filent, les clients se succèdent et la plus belle récompense pour tout chef ne tarde pas : les clients reviennent et surtout en parlent avec enthousiasme autour d’eux, heureux d'avoir enfin déniché dans ce petit coin de banlieue, une table de cette qualité à des prix très raisonnables !

Frédérique prend chaque jour un plus d’assurance et tous ces bons retours lui mettent du baume au coeur quand elle se met à l'ouvrage. Quand vous pousserez la porte de son établissement vous pourrez la voir s’affairer, studieuse et radieuse, aux fourneaux derrière sa grande verrière qui la sépare de la salle, à vous concocter son oeuf poché servi avec des asperges vertes rôties et une émulsion de parmesan (8 €) ou sa croquante salade de carottes crues et cuites, cumin, coriandre (7 €), ou bien encore son filet de bar poêlé accompagné d’un écrasé de pommes de terre et légumes de printemps et son jus de volaille épicé (19 €) ou son parmentier de canard aux patates douces (19 €), sans oublier ses desserts comme sa brioche perdue (réalisée avec celle de Thierry Delabre le Panadero Clandestino) caramel au beurre salé et compotée de poire fraîche (9 €) totalement addictive.

Quelques plats de "Saisons"

Sa signature « Cuisine du marché » n’est en rien galvaudée, sa cuisine varie au gré des saisons et selon l’arrivage du marché, qu’elle fait chaque matin à Asnières ou à Bois-Colombes.

Pour le midi elle propose une formule à 20 € (entrée-plat ou plat-dessert) ou à 26 € pour le menu complet et le soir à la carte où elle inclut même un plat végétarien, car il en faut pour tous les goûts et toutes les envies.

Côté vins, sa carte est courte mais de qualité, des vins sélectionnés minutieusement par Pierre, son mari.

En quelques mois Frédérique a réussi un pari audacieux, celui de changer de vie pour être enfin en accord avec ses aspirations, partager sa cuisine de marché et le faire avec passion !