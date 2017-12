Paléo vingt et UN, la cuisine préhistorique s'installe à Paris 11

Peu ou pas attirée par la cuisine sans gluten et sans lactose mais poussée par la curiosité j’ai découvert ce que cachait la cuisine « préhistorique » du Paléo Vingt et UN.

A table chez Paléo Vingt et UN, une nouvelle adresse parisienne de cuisine très préhistorique

Ouverte début août cette cantine accueillante, riante, jeune déborde de belles intentions. Eric le boss, la trentaine à tout casser a cogité le concept il y a six ans.

Alors comptable, atteint d’une sérieuse sclérose en plaques il se penche sur un changement d’alimentation pour dompter sa maladie. Il trouve la solution dans la diète paléo, une cuisine naturelle à base de cueillette, de chasse, de produits bios comme au bon vieux temps.

Bingo ! ça marche et il perd plus de dix kilos. L’idée germe de vouloir partager l’expérience du bon manger avec d’autres. Il lui aura fallu une bonne année de réflexion pour peaufiner le projet et trouver l’endroit pas trop grand mais pas si petit qui répondait à ses attentes. Son chef David convaincu par ce type de cuisine travaille les recettes en étant secondé par Sarah aux manettes.

La salle et les cuisines ouvertes du nouveau restaurant Paléo Vingt et Un, Paris 11

La cuisine largement ouverte sur la salle ne cache rien. Les plats sans gluten ni lactose sont préparés au jour le jour avec des produits bruts et frais.

Au menu ce jour là : velouté de patates douces onctueux et justement épicé, mini tapas avec tapenade verte, cake lardons, roquette et jambon cru, suivis d’un sauté de veau façon blanquette ou de spaghettis de courgettes bien croquants en sauce bolognaise.

Au menu de ce restaurant Préhistorique, légumes, oeuf, poisson, Paleo Vingt et Un, Paris 11

Les plats sont généreusement servis dans des saladiers en verre.

En dessert le muffin banane et raisin rivalise de moelleux et de gourmandise avec les energy balls composées de dattes, abricot sec, amande, chocolat, pistache.

Gâteau au chocolat version paléo à l'heure du thé, restaurant Paléo Vingt et Un, Paris 11



Côté verre, on tente le jus du jour ou la citronnade gingembre maison ou un vin bio en rouge ou blanc.

L’esprit cantine nature, sympa est bien là avec le service très enlevé de Jordan qui assure entre sourires et plaisanteries.

Et côté prix ?

Entrée, plat ou plat dessert 14,50 €.

Entrée, plat, dessert 16,50 €.

Rafraîchissements de 2,50 € à 4,50 €.