La Marée Jeanne, un restaurant en version iodée, Paris 2

C’est l’aventure tentée avec succès de la 3ème Jeanne, après Jeanne A vers Oberkampf et Jeanne B du côté de Montmarte voici la Marée Jeanne, un jeune resto branché assez « modeux » qui transpose sa carte marine entre la rue Montorgeuil et Chatelet en proposant la mer sous toutes ses coutures.

La proue de ce nouveau navire est accostée à la rue Mandar, on retrouve à la barre, Sébastien Maréchal et aux manœuvres en cuisine le chef Kevin Percque qui a fait ses classes au Four Season George V.

Au menu bouillabaisse, mousselines ou fond consommés, poisson au poids et à la cuisson parfaite, mais aussi quelques plats d’exception, en croûte au sel pour une table entière.

A La Marée Jeanne, Paris 2, les dimanches et lundi c'est Oyster Bar !

Et le dimanche et le lundi La Marée Jeanne se métamorphose en Jane’s Bar avec une offre tapas de la mer pour les aficionados de coquillages et crustacés. En véritable Oyster Bar on se régale des huîtres numéro 2 originaires de Normandie qui sont bien sûr ni "di" ni triploïdes. Elles défilent Haute Couture à 9€ la paire en tartare terre/mer ou en huit Modèles Retouchés en version froide et chaude (32€). Les huîtres creuses reposent sur un lit de gros sel mêlé aux épices colorées. Habillées d’une croûte d’herbes, de lard de colonnata et noisettes du Piémont, escortées d’espuma de sésame noir, de mousseline de topinambour, d’un sabayon à la Folle Blanche…Elles régalent en des variations de saveurs très réussies.

Pour les plus classiques, le plat de crus normands (24 €) s’impose entre plate, fine de clair, spéciale, royale Utah Beach, fine de mer.

On aime le service alerte et sympathique !

Au déjeuner menu « Marée Basse » en trois touches salées à 18 euros