Libra, un restaurant aux accents iraniens à tester d'urgence, Paris 7

Native de Téhéran Sayeh Zomorrodi, la maîtresse des lieux, est arrivée en France il y a une quinzaine d’années pour étudier l’architecture.

Passionnée de cuisine elle décide il y a deux ans de faire connaître les plats de son pays et traduire les saveurs iraniennes mêlées à de petites touches françaises.

Sayeh Zomorrodi, la maîtresse des lieux native de Téhéran

L’endroit cosy décoré de précieux souvenirs personnels offre une vingtaine de couverts autour de tables rondes et d’une longue table d’hôtes. La petite salle accueillante donne sur une cuisine de poche où s’affaire Sayeh.

Les banquettes garnies de coussins moelleux invitent au confort pour la dégustation d’une succession de délicieux plats servis façon tapas.

Les produits ultra frais et de saison sont parfumés comme le veut la tradition : pavé de cabillaud caramélisé au miel sur un lit de coriandre au tamarin, aubergine poêlée au petit lait caillé, feta aux herbes et noix, ballottine de poulet safrané, émincé de bœuf mariné au jus de grenade, riz au safran et la subtile glace au safran en dessert. Fine et délicate la cuisine iranienne se veut peu épicée à l’exception du safran, l’épice star du pays.

La carte des vins s’ouvre sur une belle sélection de vins blancs et rouges à prix raisonnables.

Un savoureux voyage garanti en un lieu chaleureux.

Menu dégustation pour deux : 70 €.

Libra 27 rue Augereau 75007 Tél. 01 47 05 51 22.

Du lundi au samedi de 12h à 14 h et de 19 h à 22 h.